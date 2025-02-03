- Croissance
Trades:
1 837
Bénéfice trades:
1 378 (75.01%)
Perte trades:
459 (24.99%)
Meilleure transaction:
55 840.00 JPY
Pire transaction:
-64 524.00 JPY
Bénéfice brut:
1 369 167.00 JPY (261 582 pips)
Perte brute:
-1 046 274.00 JPY (276 939 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (10 756.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
60 016.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.30%
Charge de dépôt maximale:
35.69%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.97
Longs trades:
768 (41.81%)
Courts trades:
1 069 (58.19%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
175.77 JPY
Bénéfice moyen:
993.59 JPY
Perte moyenne:
-2 279.46 JPY
Pertes consécutives maximales:
8 (-44 592.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-79 070.00 JPY (7)
Croissance mensuelle:
4.22%
Prévision annuelle:
51.23%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
83 449.00 JPY
Maximal:
108 570.00 JPY (18.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.60% (108 075.00 JPY)
Par fonds propres:
68.86% (214 208.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD.raw
|834
|GBPUSD.raw
|421
|EURUSD.raw
|272
|EURGBP.raw
|156
|USDJPY.raw
|105
|EURCAD.raw
|49
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD.raw
|2.2K
|GBPUSD.raw
|-307
|EURUSD.raw
|597
|EURGBP.raw
|943
|USDJPY.raw
|-651
|EURCAD.raw
|61
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD.raw
|22K
|GBPUSD.raw
|-13K
|EURUSD.raw
|12K
|EURGBP.raw
|8K
|USDJPY.raw
|-32K
|EURCAD.raw
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Meilleure transaction: +55 840.00 JPY
Pire transaction: -64 524 JPY
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +10 756.00 JPY
Perte consécutive maximale: -44 592.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThreeTraderLimited-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
