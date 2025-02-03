SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Portfolio Stacking Signal
Hao Tomoyasu

Portfolio Stacking Signal

Hao Tomoyasu
0 avis
Fiabilité
98 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 146%
ThreeTraderLimited-Live02
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 837
Bénéfice trades:
1 378 (75.01%)
Perte trades:
459 (24.99%)
Meilleure transaction:
55 840.00 JPY
Pire transaction:
-64 524.00 JPY
Bénéfice brut:
1 369 167.00 JPY (261 582 pips)
Perte brute:
-1 046 274.00 JPY (276 939 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (10 756.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
60 016.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.30%
Charge de dépôt maximale:
35.69%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.97
Longs trades:
768 (41.81%)
Courts trades:
1 069 (58.19%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
175.77 JPY
Bénéfice moyen:
993.59 JPY
Perte moyenne:
-2 279.46 JPY
Pertes consécutives maximales:
8 (-44 592.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-79 070.00 JPY (7)
Croissance mensuelle:
4.22%
Prévision annuelle:
51.23%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
83 449.00 JPY
Maximal:
108 570.00 JPY (18.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.60% (108 075.00 JPY)
Par fonds propres:
68.86% (214 208.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.raw 834
GBPUSD.raw 421
EURUSD.raw 272
EURGBP.raw 156
USDJPY.raw 105
EURCAD.raw 49
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.raw 2.2K
GBPUSD.raw -307
EURUSD.raw 597
EURGBP.raw 943
USDJPY.raw -651
EURCAD.raw 61
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.raw 22K
GBPUSD.raw -13K
EURUSD.raw 12K
EURGBP.raw 8K
USDJPY.raw -32K
EURCAD.raw -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +55 840.00 JPY
Pire transaction: -64 524 JPY
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +10 756.00 JPY
Perte consécutive maximale: -44 592.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThreeTraderLimited-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 03:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 11:08
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 21:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 17:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 15:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Portfolio Stacking Signal
30 USD par mois
146%
0
0
USD
543K
JPY
98
99%
1 837
75%
98%
1.30
175.77
JPY
69%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.