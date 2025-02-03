SinyallerBölümler
Hao Tomoyasu

Portfolio Stacking Signal

Hao Tomoyasu
0 inceleme
Güvenilirlik
98 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 147%
ThreeTraderLimited-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 840
Kârla kapanan işlemler:
1 381 (75.05%)
Zararla kapanan işlemler:
459 (24.95%)
En iyi işlem:
55 840.00 JPY
En kötü işlem:
-64 524.00 JPY
Brüt kâr:
1 370 821.00 JPY (262 026 pips)
Brüt zarar:
-1 046 274.00 JPY (276 939 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (10 756.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
60 016.00 JPY (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.30%
Maks. mevduat yükü:
35.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.99
Alış işlemleri:
770 (41.85%)
Satış işlemleri:
1 070 (58.15%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
176.38 JPY
Ortalama kâr:
992.63 JPY
Ortalama zarar:
-2 279.46 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-44 592.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-79 070.00 JPY (7)
Aylık büyüme:
4.03%
Yıllık tahmin:
51.79%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
83 449.00 JPY
Maksimum:
108 570.00 JPY (18.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.60% (108 075.00 JPY)
Varlığa göre:
68.86% (214 208.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.raw 835
GBPUSD.raw 421
EURUSD.raw 273
EURGBP.raw 157
USDJPY.raw 105
EURCAD.raw 49
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.raw 2.2K
GBPUSD.raw -307
EURUSD.raw 599
EURGBP.raw 945
USDJPY.raw -651
EURCAD.raw 61
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.raw 22K
GBPUSD.raw -13K
EURUSD.raw 12K
EURGBP.raw 8.1K
USDJPY.raw -32K
EURCAD.raw -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55 840.00 JPY
En kötü işlem: -64 524 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +10 756.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -44 592.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThreeTraderLimited-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 03:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 11:08
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 21:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 17:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 15:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
