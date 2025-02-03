- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 840
Kârla kapanan işlemler:
1 381 (75.05%)
Zararla kapanan işlemler:
459 (24.95%)
En iyi işlem:
55 840.00 JPY
En kötü işlem:
-64 524.00 JPY
Brüt kâr:
1 370 821.00 JPY (262 026 pips)
Brüt zarar:
-1 046 274.00 JPY (276 939 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (10 756.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
60 016.00 JPY (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.30%
Maks. mevduat yükü:
35.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.99
Alış işlemleri:
770 (41.85%)
Satış işlemleri:
1 070 (58.15%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
176.38 JPY
Ortalama kâr:
992.63 JPY
Ortalama zarar:
-2 279.46 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-44 592.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-79 070.00 JPY (7)
Aylık büyüme:
4.03%
Yıllık tahmin:
51.79%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
83 449.00 JPY
Maksimum:
108 570.00 JPY (18.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.60% (108 075.00 JPY)
Varlığa göre:
68.86% (214 208.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.raw
|835
|GBPUSD.raw
|421
|EURUSD.raw
|273
|EURGBP.raw
|157
|USDJPY.raw
|105
|EURCAD.raw
|49
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.raw
|2.2K
|GBPUSD.raw
|-307
|EURUSD.raw
|599
|EURGBP.raw
|945
|USDJPY.raw
|-651
|EURCAD.raw
|61
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.raw
|22K
|GBPUSD.raw
|-13K
|EURUSD.raw
|12K
|EURGBP.raw
|8.1K
|USDJPY.raw
|-32K
|EURCAD.raw
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +55 840.00 JPY
En kötü işlem: -64 524 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +10 756.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -44 592.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThreeTraderLimited-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
147%
0
0
USD
USD
544K
JPY
JPY
98
99%
1 840
75%
98%
1.31
176.38
JPY
JPY
69%
1:500