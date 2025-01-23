SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trading For Living 20K
Andri Yanto

Trading For Living 20K

Andri Yanto
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 37 USD al mese
crescita dal 2025 178%
FBS-Real-9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
295
Profit Trade:
282 (95.59%)
Loss Trade:
13 (4.41%)
Best Trade:
778.50 USD
Worst Trade:
-578.50 USD
Profitto lordo:
25 666.21 USD (169 317 pips)
Perdita lorda:
-3 397.30 USD (21 716 pips)
Vincite massime consecutive:
89 (6 315.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 315.20 USD (89)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
32.21%
Massimo carico di deposito:
4.94%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
20.24
Long Trade:
295 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7.55
Profitto previsto:
75.49 USD
Profitto medio:
91.01 USD
Perdita media:
-261.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 100.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 100.20 USD (3)
Crescita mensile:
8.23%
Previsione annuale:
99.90%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 100.20 USD (3.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.93% (1 100.20 USD)
Per equità:
37.32% (8 274.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 154
XAGUSD 140
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 12K
XAGUSD 9.7K
US500 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 125K
XAGUSD 20K
US500 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +778.50 USD
Worst Trade: -579 USD
Vincite massime consecutive: 89
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6 315.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1 100.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 5
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.22 × 37
Exness-Real30
0.38 × 8
ECMarkets-Live02
0.57 × 7
NordFX-Real2
1.29 × 7
VantageInternational-Live 8
1.50 × 14
31 più
Non ci sono recensioni
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 12:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.17 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 04:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.27 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
