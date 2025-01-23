- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
295
Profit Trade:
282 (95.59%)
Loss Trade:
13 (4.41%)
Best Trade:
778.50 USD
Worst Trade:
-578.50 USD
Profitto lordo:
25 666.21 USD (169 317 pips)
Perdita lorda:
-3 397.30 USD (21 716 pips)
Vincite massime consecutive:
89 (6 315.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 315.20 USD (89)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
32.21%
Massimo carico di deposito:
4.94%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
20.24
Long Trade:
295 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7.55
Profitto previsto:
75.49 USD
Profitto medio:
91.01 USD
Perdita media:
-261.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 100.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 100.20 USD (3)
Crescita mensile:
8.23%
Previsione annuale:
99.90%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 100.20 USD (3.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.93% (1 100.20 USD)
Per equità:
37.32% (8 274.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|XAGUSD
|140
|US500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|12K
|XAGUSD
|9.7K
|US500
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|125K
|XAGUSD
|20K
|US500
|3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +778.50 USD
Worst Trade: -579 USD
Vincite massime consecutive: 89
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6 315.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1 100.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.22 × 37
|
Exness-Real30
|0.38 × 8
|
ECMarkets-Live02
|0.57 × 7
|
NordFX-Real2
|1.29 × 7
|
VantageInternational-Live 8
|1.50 × 14
