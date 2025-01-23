SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trading For Living 20K
Andri Yanto

Trading For Living 20K

Andri Yanto
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 37 USD par mois
croissance depuis 2025 178%
FBS-Real-9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
295
Bénéfice trades:
282 (95.59%)
Perte trades:
13 (4.41%)
Meilleure transaction:
778.50 USD
Pire transaction:
-578.50 USD
Bénéfice brut:
25 666.21 USD (169 317 pips)
Perte brute:
-3 397.30 USD (21 716 pips)
Gains consécutifs maximales:
89 (6 315.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 315.20 USD (89)
Ratio de Sharpe:
0.70
Activité de trading:
32.21%
Charge de dépôt maximale:
4.94%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
20.24
Longs trades:
295 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
7.55
Rendement attendu:
75.49 USD
Bénéfice moyen:
91.01 USD
Perte moyenne:
-261.33 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 100.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 100.20 USD (3)
Croissance mensuelle:
8.23%
Prévision annuelle:
99.90%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 100.20 USD (3.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.93% (1 100.20 USD)
Par fonds propres:
37.32% (8 274.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 154
XAGUSD 140
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 12K
XAGUSD 9.7K
US500 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 125K
XAGUSD 20K
US500 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +778.50 USD
Pire transaction: -579 USD
Gains consécutifs maximales: 89
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +6 315.20 USD
Perte consécutive maximale: -1 100.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 5
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.22 × 37
Exness-Real30
0.38 × 8
ECMarkets-Live02
0.57 × 7
NordFX-Real2
1.29 × 7
VantageInternational-Live 8
1.50 × 14
31 plus...
Aucun avis
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 12:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.17 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 04:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.27 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trading For Living 20K
37 USD par mois
178%
0
0
USD
21K
USD
35
96%
295
95%
32%
7.55
75.49
USD
37%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.