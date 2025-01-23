SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trading For Living 20K
Andri Yanto

Trading For Living 20K

Andri Yanto
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 37 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 178%
FBS-Real-9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
295
Kârla kapanan işlemler:
282 (95.59%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (4.41%)
En iyi işlem:
778.50 USD
En kötü işlem:
-578.50 USD
Brüt kâr:
25 666.21 USD (169 317 pips)
Brüt zarar:
-3 397.30 USD (21 716 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
89 (6 315.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 315.20 USD (89)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
32.21%
Maks. mevduat yükü:
4.94%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
20.24
Alış işlemleri:
295 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
7.55
Beklenen getiri:
75.49 USD
Ortalama kâr:
91.01 USD
Ortalama zarar:
-261.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 100.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 100.20 USD (3)
Aylık büyüme:
8.23%
Yıllık tahmin:
99.90%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 100.20 USD (3.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.93% (1 100.20 USD)
Varlığa göre:
37.32% (8 274.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 154
XAGUSD 140
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12K
XAGUSD 9.7K
US500 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 125K
XAGUSD 20K
US500 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +778.50 USD
En kötü işlem: -579 USD
Maksimum ardışık kazanç: 89
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6 315.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 100.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 5
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.22 × 37
Exness-Real30
0.38 × 8
ECMarkets-Live02
0.57 × 7
NordFX-Real2
1.29 × 7
VantageInternational-Live 8
1.50 × 14
31 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 12:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.17 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 04:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.27 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trading For Living 20K
Ayda 37 USD
178%
0
0
USD
21K
USD
35
96%
295
95%
32%
7.55
75.49
USD
37%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.