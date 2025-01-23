- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
295
Kârla kapanan işlemler:
282 (95.59%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (4.41%)
En iyi işlem:
778.50 USD
En kötü işlem:
-578.50 USD
Brüt kâr:
25 666.21 USD (169 317 pips)
Brüt zarar:
-3 397.30 USD (21 716 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
89 (6 315.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 315.20 USD (89)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
32.21%
Maks. mevduat yükü:
4.94%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
20.24
Alış işlemleri:
295 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
7.55
Beklenen getiri:
75.49 USD
Ortalama kâr:
91.01 USD
Ortalama zarar:
-261.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 100.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 100.20 USD (3)
Aylık büyüme:
8.23%
Yıllık tahmin:
99.90%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 100.20 USD (3.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.93% (1 100.20 USD)
Varlığa göre:
37.32% (8 274.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|XAGUSD
|140
|US500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12K
|XAGUSD
|9.7K
|US500
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|125K
|XAGUSD
|20K
|US500
|3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +778.50 USD
En kötü işlem: -579 USD
Maksimum ardışık kazanç: 89
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6 315.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 100.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.22 × 37
|
Exness-Real30
|0.38 × 8
|
ECMarkets-Live02
|0.57 × 7
|
NordFX-Real2
|1.29 × 7
|
VantageInternational-Live 8
|1.50 × 14
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 37 USD
178%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
35
96%
295
95%
32%
7.55
75.49
USD
USD
37%
1:500