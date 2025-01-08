- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
279 (85.32%)
Loss Trade:
48 (14.68%)
Best Trade:
543.71 USD
Worst Trade:
-691.90 USD
Profitto lordo:
15 435.34 USD (124 850 pips)
Perdita lorda:
-3 876.09 USD (63 689 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (653.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 074.05 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
95.14%
Massimo carico di deposito:
3.89%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.48
Long Trade:
161 (49.24%)
Short Trade:
166 (50.76%)
Fattore di profitto:
3.98
Profitto previsto:
35.35 USD
Profitto medio:
55.32 USD
Perdita media:
-80.75 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 581.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 581.69 USD (4)
Crescita mensile:
8.60%
Previsione annuale:
104.33%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 581.69 USD (16.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.35% (2 581.69 USD)
Per equità:
21.46% (11 090.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|58
|GBPCHF
|51
|GBPCAD
|48
|AUDCAD
|47
|USDJPY
|43
|EURJPY
|41
|NZDCHF
|39
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|3.1K
|GBPCHF
|2.2K
|GBPCAD
|1.9K
|AUDCAD
|2.1K
|USDJPY
|1.3K
|EURJPY
|91
|NZDCHF
|890
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|13K
|GBPCHF
|13K
|GBPCAD
|5.6K
|AUDCAD
|12K
|USDJPY
|23K
|EURJPY
|-13K
|NZDCHF
|7.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +543.71 USD
Worst Trade: -692 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +653.42 USD
Massima perdita consecutiva: -2 581.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXCESS-Live01
|5.19 × 26
Using position trading techniques (ADR and RSI strategies), this account trades 7 currency pairs within Group B: AUDCAD, NZDUSD, GBPCAD, EURJPY, GBPCHF, NZDCHF, and USDJPY.
The minimum deposit is $2,500.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
105%
0
0
USD
USD
52K
USD
USD
39
99%
327
85%
95%
3.98
35.35
USD
USD
21%
1:500