Eshak Mansur Mohammed

B GROUP POS

Eshak Mansur Mohammed
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 105%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
279 (85.32%)
Loss Trade:
48 (14.68%)
Best Trade:
543.71 USD
Worst Trade:
-691.90 USD
Profitto lordo:
15 435.34 USD (124 850 pips)
Perdita lorda:
-3 876.09 USD (63 689 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (653.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 074.05 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
95.14%
Massimo carico di deposito:
3.89%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.48
Long Trade:
161 (49.24%)
Short Trade:
166 (50.76%)
Fattore di profitto:
3.98
Profitto previsto:
35.35 USD
Profitto medio:
55.32 USD
Perdita media:
-80.75 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 581.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 581.69 USD (4)
Crescita mensile:
8.60%
Previsione annuale:
104.33%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 581.69 USD (16.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.35% (2 581.69 USD)
Per equità:
21.46% (11 090.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 58
GBPCHF 51
GBPCAD 48
AUDCAD 47
USDJPY 43
EURJPY 41
NZDCHF 39
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 3.1K
GBPCHF 2.2K
GBPCAD 1.9K
AUDCAD 2.1K
USDJPY 1.3K
EURJPY 91
NZDCHF 890
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD 13K
GBPCHF 13K
GBPCAD 5.6K
AUDCAD 12K
USDJPY 23K
EURJPY -13K
NZDCHF 7.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +543.71 USD
Worst Trade: -692 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +653.42 USD
Massima perdita consecutiva: -2 581.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXCESS-Live01
5.19 × 26
Using position trading techniques (ADR and RSI strategies), this account trades 7 currency pairs within Group B: AUDCAD, NZDUSD, GBPCAD, EURJPY, GBPCHF, NZDCHF, and USDJPY. 

The minimum deposit is $2,500.

Non ci sono recensioni
2025.06.06 12:44
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.27 04:20
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.04.10 15:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.04 18:39
No swaps are charged
2025.04.04 18:39
No swaps are charged
2025.03.13 03:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.10 09:50
No swaps are charged on the signal account
2025.02.05 06:44
No swaps are charged
2025.02.05 06:44
No swaps are charged
2025.01.28 15:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.28 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.16 16:51
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.08 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
