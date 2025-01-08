SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / B GROUP POS
Eshak Mansur Mohammed

B GROUP POS

Eshak Mansur Mohammed
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 105%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
327
Kârla kapanan işlemler:
279 (85.32%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (14.68%)
En iyi işlem:
543.71 USD
En kötü işlem:
-691.90 USD
Brüt kâr:
15 435.34 USD (124 850 pips)
Brüt zarar:
-3 876.09 USD (63 689 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (653.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 074.05 USD (14)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
95.14%
Maks. mevduat yükü:
3.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.48
Alış işlemleri:
161 (49.24%)
Satış işlemleri:
166 (50.76%)
Kâr faktörü:
3.98
Beklenen getiri:
35.35 USD
Ortalama kâr:
55.32 USD
Ortalama zarar:
-80.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 581.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 581.69 USD (4)
Aylık büyüme:
4.95%
Yıllık tahmin:
60.07%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 581.69 USD (16.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.35% (2 581.69 USD)
Varlığa göre:
21.46% (11 090.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 58
GBPCHF 51
GBPCAD 48
AUDCAD 47
USDJPY 43
EURJPY 41
NZDCHF 39
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 3.1K
GBPCHF 2.2K
GBPCAD 1.9K
AUDCAD 2.1K
USDJPY 1.3K
EURJPY 91
NZDCHF 890
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD 13K
GBPCHF 13K
GBPCAD 5.6K
AUDCAD 12K
USDJPY 23K
EURJPY -13K
NZDCHF 7.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +543.71 USD
En kötü işlem: -692 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +653.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 581.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXCESS-Live01
5.19 × 26
Using position trading techniques (ADR and RSI strategies), this account trades 7 currency pairs within Group B: AUDCAD, NZDUSD, GBPCAD, EURJPY, GBPCHF, NZDCHF, and USDJPY. 

The minimum deposit is $2,500.

İnceleme yok
2025.06.06 12:44
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.27 04:20
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.04.10 15:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.04 18:39
No swaps are charged
2025.04.04 18:39
No swaps are charged
2025.03.13 03:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.10 09:50
No swaps are charged on the signal account
2025.02.05 06:44
No swaps are charged
2025.02.05 06:44
No swaps are charged
2025.01.28 15:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.28 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.16 16:51
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.08 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
