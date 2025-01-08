SignauxSections
Eshak Mansur Mohammed

B GROUP POS

Eshak Mansur Mohammed
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 105%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
327
Bénéfice trades:
279 (85.32%)
Perte trades:
48 (14.68%)
Meilleure transaction:
543.71 USD
Pire transaction:
-691.90 USD
Bénéfice brut:
15 435.34 USD (124 850 pips)
Perte brute:
-3 876.09 USD (63 689 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (653.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 074.05 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
95.14%
Charge de dépôt maximale:
3.89%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
4.48
Longs trades:
161 (49.24%)
Courts trades:
166 (50.76%)
Facteur de profit:
3.98
Rendement attendu:
35.35 USD
Bénéfice moyen:
55.32 USD
Perte moyenne:
-80.75 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-2 581.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 581.69 USD (4)
Croissance mensuelle:
8.60%
Prévision annuelle:
104.33%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 581.69 USD (16.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.35% (2 581.69 USD)
Par fonds propres:
21.46% (11 090.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 58
GBPCHF 51
GBPCAD 48
AUDCAD 47
USDJPY 43
EURJPY 41
NZDCHF 39
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD 3.1K
GBPCHF 2.2K
GBPCAD 1.9K
AUDCAD 2.1K
USDJPY 1.3K
EURJPY 91
NZDCHF 890
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD 13K
GBPCHF 13K
GBPCAD 5.6K
AUDCAD 12K
USDJPY 23K
EURJPY -13K
NZDCHF 7.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +543.71 USD
Pire transaction: -692 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +653.42 USD
Perte consécutive maximale: -2 581.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXCESS-Live01
5.19 × 26
Using position trading techniques (ADR and RSI strategies), this account trades 7 currency pairs within Group B: AUDCAD, NZDUSD, GBPCAD, EURJPY, GBPCHF, NZDCHF, and USDJPY. 

The minimum deposit is $2,500.

Aucun avis
2025.06.06 12:44
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.29 09:06
No swaps are charged
2025.05.27 04:20
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.04.10 15:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.04 18:39
No swaps are charged
2025.04.04 18:39
No swaps are charged
2025.03.13 03:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.10 09:50
No swaps are charged on the signal account
2025.02.05 06:44
No swaps are charged
2025.02.05 06:44
No swaps are charged
2025.01.28 15:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.28 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.16 16:51
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.08 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
