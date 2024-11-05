SignauxSections
Yeuk Kai Lo

VT1A

Yeuk Kai Lo
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 22%
VantageFX-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
799
Bénéfice trades:
513 (64.20%)
Perte trades:
286 (35.79%)
Meilleure transaction:
360.39 USD
Pire transaction:
-234.97 USD
Bénéfice brut:
7 215.51 USD (156 891 pips)
Perte brute:
-4 360.69 USD (228 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (109.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
373.54 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
98.13%
Charge de dépôt maximale:
3.96%
Dernier trade:
43 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
15 jours
Facteur de récupération:
6.61
Longs trades:
456 (57.07%)
Courts trades:
343 (42.93%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
3.57 USD
Bénéfice moyen:
14.07 USD
Perte moyenne:
-15.25 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-324.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-341.82 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.38%
Prévision annuelle:
18.09%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
431.73 USD (3.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.74% (431.73 USD)
Par fonds propres:
19.17% (2 349.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD+ 514
EURGBP+ 164
AUDCAD+ 52
USDCAD+ 37
EURCHF+ 16
CADCHF+ 16
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD+ 1.9K
EURGBP+ 539
AUDCAD+ 225
USDCAD+ 67
EURCHF+ 62
CADCHF+ 44
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD+ -76K
EURGBP+ -2.4K
AUDCAD+ 4.8K
USDCAD+ 4.6K
EURCHF+ -1.9K
CADCHF+ 99
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +360.39 USD
Pire transaction: -235 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +109.57 USD
Perte consécutive maximale: -324.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageFX-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.01 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 06:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.16 14:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.30 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 20:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.22 11:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.13 14:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.08 11:03
Share of trading days is too low
2024.11.08 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.08 09:50
Share of trading days is too low
2024.11.08 09:50
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.07 12:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 12:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.05 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.05 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.05 11:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.