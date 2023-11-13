- Crescita
Trade:
629
Profit Trade:
572 (90.93%)
Loss Trade:
57 (9.06%)
Best Trade:
40.01 USD
Worst Trade:
-150.00 USD
Profitto lordo:
2 368.69 USD (422 665 pips)
Perdita lorda:
-393.14 USD (16 465 pips)
Vincite massime consecutive:
203 (819.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
819.68 USD (203)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.34%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
21 giorni
Fattore di recupero:
13.17
Long Trade:
622 (98.89%)
Short Trade:
7 (1.11%)
Fattore di profitto:
6.03
Profitto previsto:
3.14 USD
Profitto medio:
4.14 USD
Perdita media:
-6.90 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-95.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.00 USD (1)
Crescita mensile:
0.37%
Previsione annuale:
4.50%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
150.00 USD (4.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.14% (150.00 USD)
Per equità:
44.56% (2 123.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|OILCash
|615
|GOLD
|11
|BTCUSD
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|OILCash
|2K
|GOLD
|-43
|BTCUSD
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|OILCash
|109K
|GOLD
|612
|BTCUSD
|296K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.01 USD
Worst Trade: -150 USD
Vincite massime consecutive: 203
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +819.68 USD
Massima perdita consecutiva: -95.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.03 × 66
|
XMGlobal-MT5 4
|0.75 × 573
