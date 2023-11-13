SegnaliSezioni
Wasan Rueangkaroon

EduFund

Wasan Rueangkaroon
0 recensioni
Affidabilità
98 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 66%
XMGlobal-MT5 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
629
Profit Trade:
572 (90.93%)
Loss Trade:
57 (9.06%)
Best Trade:
40.01 USD
Worst Trade:
-150.00 USD
Profitto lordo:
2 368.69 USD (422 665 pips)
Perdita lorda:
-393.14 USD (16 465 pips)
Vincite massime consecutive:
203 (819.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
819.68 USD (203)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.34%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
21 giorni
Fattore di recupero:
13.17
Long Trade:
622 (98.89%)
Short Trade:
7 (1.11%)
Fattore di profitto:
6.03
Profitto previsto:
3.14 USD
Profitto medio:
4.14 USD
Perdita media:
-6.90 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-95.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.00 USD (1)
Crescita mensile:
0.37%
Previsione annuale:
4.50%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
150.00 USD (4.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.14% (150.00 USD)
Per equità:
44.56% (2 123.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
OILCash 615
GOLD 11
BTCUSD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
OILCash 2K
GOLD -43
BTCUSD 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
OILCash 109K
GOLD 612
BTCUSD 296K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.01 USD
Worst Trade: -150 USD
Vincite massime consecutive: 203
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +819.68 USD
Massima perdita consecutiva: -95.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 6
0.03 × 66
XMGlobal-MT5 4
0.75 × 573
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.30 01:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 11:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
2025.06.20 06:09
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 23:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.13 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 02:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 00:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 20:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
