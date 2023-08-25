SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / WAKA WAKA Gold Pickaxe Perceptrader
Jin Bai

WAKA WAKA Gold Pickaxe Perceptrader

Jin Bai
0 recensioni
114 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -29%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 571
Profit Trade:
7 285 (76.11%)
Loss Trade:
2 286 (23.88%)
Best Trade:
4 290.14 USD
Worst Trade:
-1 283.78 USD
Profitto lordo:
93 697.20 USD (2 918 737 pips)
Perdita lorda:
-76 836.23 USD (3 096 307 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (186.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 484.26 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
98.43%
Massimo carico di deposito:
63.58%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
4 160 (43.46%)
Short Trade:
5 411 (56.54%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
12.86 USD
Perdita media:
-33.61 USD
Massime perdite consecutive:
56 (-7 434.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 434.64 USD (56)
Crescita mensile:
2.66%
Previsione annuale:
32.74%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 279.56 USD
Massimale:
15 178.38 USD (46.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.12% (15 185.86 USD)
Per equità:
58.52% (7 594.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3753
EURUSD 1048
NZDCAD 922
AUDCAD 916
AUDNZD 663
USDCAD 551
AUDUSD 498
GBPUSD 332
GBPCHF 173
USDCHF 142
BTCUSD 127
NZDUSD 123
EURAUD 82
USDJPY 68
EURGBP 62
EURJPY 31
CHFJPY 15
AUDJPY 10
CADJPY 9
GBPJPY 8
GBPCAD 7
NZDCHF 5
GBPAUD 5
EURCHF 5
AUDCHF 5
CADCHF 4
XAGUSD 1
GBPNZD 1
EURNZD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
EURUSD 677
NZDCAD 3.6K
AUDCAD 2.8K
AUDNZD 3.7K
USDCAD 5.9K
AUDUSD -2.4K
GBPUSD 1.7K
GBPCHF -1.1K
USDCHF 1.9K
BTCUSD -2.2K
NZDUSD 573
EURAUD 356
USDJPY 1.6K
EURGBP 294
EURJPY -892
CHFJPY -62
AUDJPY 384
CADJPY 119
GBPJPY -104
GBPCAD -953
NZDCHF -59
GBPAUD 346
EURCHF -431
AUDCHF 65
CADCHF -136
XAGUSD 2
GBPNZD 27
EURNZD 28
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 10K
EURUSD 14K
NZDCAD 44K
AUDCAD 71K
AUDNZD 16K
USDCAD 20K
AUDUSD -143K
GBPUSD 58K
GBPCHF -5.6K
USDCHF 7.7K
BTCUSD -344K
NZDUSD 4.4K
EURAUD 9.1K
USDJPY -5.6K
EURGBP 9.4K
EURJPY -89K
CHFJPY 159
AUDJPY 578
CADJPY 31
GBPJPY 424
GBPCAD -2.4K
NZDCHF 65
GBPAUD 1.2K
EURCHF -649
AUDCHF 103
CADCHF -29
XAGUSD 15
GBPNZD 87
EURNZD 124
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 290.14 USD
Worst Trade: -1 284 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 56
Massimo profitto consecutivo: +186.07 USD
Massima perdita consecutiva: -7 434.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.32 × 22
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
OxSecurities-Live
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 23
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.20 × 15869
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 392
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.01 × 618
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
85 più
This signal has Waka Waka, Perceptrader AI, Gold Pickaxe, Nexus, PS Tsunami. All of them are running on low risk initial lot size. 

The some of the initial lot size is lower than the EA authors signal.

These Eas are running on different pairs with different entry strategies, this way it could make this signal profitable and safe.

I have tested these EAs and this strategy on my other live account for long time before I create this signal.

I do manually risk control for this account to even lower the risk. I am a professional and profitable trader for more than 6 years.

Waka Waka: 0.25% load

Perceptrader AI: 0.25% load

Gold Pickaxe: 0.15% load

Nexus：0.15% load

PS Tsunami: 0.15% load

