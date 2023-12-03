SegnaliSezioni
Hon Yoong Chin

Enosh CMC live

Hon Yoong Chin
0 recensioni
Affidabilità
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 5%
CMCMarkets1-Canada
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 439
Profit Trade:
937 (65.11%)
Loss Trade:
502 (34.89%)
Best Trade:
593.09 CAD
Worst Trade:
-1 010.86 CAD
Profitto lordo:
19 877.34 CAD (4 435 797 pips)
Perdita lorda:
-20 551.26 CAD (4 409 922 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (50.84 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
2 021.13 CAD (5)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
96.19%
Massimo carico di deposito:
194.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
852 (59.21%)
Short Trade:
587 (40.79%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.47 CAD
Profitto medio:
21.21 CAD
Perdita media:
-40.94 CAD
Massime perdite consecutive:
21 (-2 824.82 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-3 500.69 CAD (10)
Crescita mensile:
34.08%
Previsione annuale:
413.56%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 274.81 CAD
Massimale:
7 490.39 CAD (123.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.98% (7 490.39 CAD)
Per equità:
59.90% (3 150.25 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.r 572
GOLD 227
NDAQ100 189
HK50 113
EURUSD.r 90
AUDNZD.r 55
EURGBP.r 47
GBPCAD.r 33
AUDCHF.r 28
EURAUD.r 25
CADCHF.r 22
EURCHF.r 19
AUDCAD.r 10
US30 7
SILVER 1
SPX500 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.r 192
GOLD -237
NDAQ100 -1.7K
HK50 767
EURUSD.r 109
AUDNZD.r -4
EURGBP.r 115
GBPCAD.r -18
AUDCHF.r 44
EURAUD.r -30
CADCHF.r 75
EURCHF.r -22
AUDCAD.r 9
US30 132
SILVER -56
SPX500 72
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.r 11K
GOLD -3.7K
NDAQ100 -359K
HK50 110K
EURUSD.r 3.3K
AUDNZD.r -2.8K
EURGBP.r 4.8K
GBPCAD.r -1.1K
AUDCHF.r 1.8K
EURAUD.r -2.1K
CADCHF.r 215
EURCHF.r -929
AUDCAD.r 545
US30 252K
SILVER -1K
SPX500 13K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +593.09 CAD
Worst Trade: -1 011 CAD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +50.84 CAD
Massima perdita consecutiva: -2 824.82 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Canada" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 660 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 05:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 09:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 21:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
