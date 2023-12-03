SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Enosh CMC live
Hon Yoong Chin

Enosh CMC live

Hon Yoong Chin
0 avis
Fiabilité
95 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 5%
CMCMarkets1-Canada
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 439
Bénéfice trades:
937 (65.11%)
Perte trades:
502 (34.89%)
Meilleure transaction:
593.09 CAD
Pire transaction:
-1 010.86 CAD
Bénéfice brut:
19 877.34 CAD (4 435 797 pips)
Perte brute:
-20 551.26 CAD (4 409 922 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (50.84 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 021.13 CAD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
96.19%
Charge de dépôt maximale:
194.32%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.09
Longs trades:
852 (59.21%)
Courts trades:
587 (40.79%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.47 CAD
Bénéfice moyen:
21.21 CAD
Perte moyenne:
-40.94 CAD
Pertes consécutives maximales:
21 (-2 824.82 CAD)
Perte consécutive maximale:
-3 500.69 CAD (10)
Croissance mensuelle:
34.08%
Prévision annuelle:
413.56%
Algo trading:
74%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 274.81 CAD
Maximal:
7 490.39 CAD (123.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.98% (7 490.39 CAD)
Par fonds propres:
59.90% (3 150.25 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.r 572
GOLD 227
NDAQ100 189
HK50 113
EURUSD.r 90
AUDNZD.r 55
EURGBP.r 47
GBPCAD.r 33
AUDCHF.r 28
EURAUD.r 25
CADCHF.r 22
EURCHF.r 19
AUDCAD.r 10
US30 7
SILVER 1
SPX500 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.r 192
GOLD -237
NDAQ100 -1.7K
HK50 767
EURUSD.r 109
AUDNZD.r -4
EURGBP.r 115
GBPCAD.r -18
AUDCHF.r 44
EURAUD.r -30
CADCHF.r 75
EURCHF.r -22
AUDCAD.r 9
US30 132
SILVER -56
SPX500 72
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.r 11K
GOLD -3.7K
NDAQ100 -359K
HK50 110K
EURUSD.r 3.3K
AUDNZD.r -2.8K
EURGBP.r 4.8K
GBPCAD.r -1.1K
AUDCHF.r 1.8K
EURAUD.r -2.1K
CADCHF.r 215
EURCHF.r -929
AUDCAD.r 545
US30 252K
SILVER -1K
SPX500 13K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +593.09 CAD
Pire transaction: -1 011 CAD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +50.84 CAD
Perte consécutive maximale: -2 824.82 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CMCMarkets1-Canada" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 660 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 05:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 09:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 21:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Enosh CMC live
30 USD par mois
5%
0
0
USD
2.2K
CAD
95
74%
1 439
65%
96%
0.96
-0.47
CAD
89%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.