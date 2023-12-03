SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Enosh CMC live
Hon Yoong Chin

Enosh CMC live

Hon Yoong Chin
0 inceleme
Güvenilirlik
95 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 5%
CMCMarkets1-Canada
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 439
Kârla kapanan işlemler:
937 (65.11%)
Zararla kapanan işlemler:
502 (34.89%)
En iyi işlem:
593.09 CAD
En kötü işlem:
-1 010.86 CAD
Brüt kâr:
19 877.34 CAD (4 435 797 pips)
Brüt zarar:
-20 551.26 CAD (4 409 922 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (50.84 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
2 021.13 CAD (5)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
96.19%
Maks. mevduat yükü:
194.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
852 (59.21%)
Satış işlemleri:
587 (40.79%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.47 CAD
Ortalama kâr:
21.21 CAD
Ortalama zarar:
-40.94 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-2 824.82 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 500.69 CAD (10)
Aylık büyüme:
34.08%
Yıllık tahmin:
413.56%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 274.81 CAD
Maksimum:
7 490.39 CAD (123.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.98% (7 490.39 CAD)
Varlığa göre:
59.90% (3 150.25 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.r 572
GOLD 227
NDAQ100 189
HK50 113
EURUSD.r 90
AUDNZD.r 55
EURGBP.r 47
GBPCAD.r 33
AUDCHF.r 28
EURAUD.r 25
CADCHF.r 22
EURCHF.r 19
AUDCAD.r 10
US30 7
SILVER 1
SPX500 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.r 192
GOLD -237
NDAQ100 -1.7K
HK50 767
EURUSD.r 109
AUDNZD.r -4
EURGBP.r 115
GBPCAD.r -18
AUDCHF.r 44
EURAUD.r -30
CADCHF.r 75
EURCHF.r -22
AUDCAD.r 9
US30 132
SILVER -56
SPX500 72
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.r 11K
GOLD -3.7K
NDAQ100 -359K
HK50 110K
EURUSD.r 3.3K
AUDNZD.r -2.8K
EURGBP.r 4.8K
GBPCAD.r -1.1K
AUDCHF.r 1.8K
EURAUD.r -2.1K
CADCHF.r 215
EURCHF.r -929
AUDCAD.r 545
US30 252K
SILVER -1K
SPX500 13K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +593.09 CAD
En kötü işlem: -1 011 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +50.84 CAD
Maksimum ardışık zarar: -2 824.82 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMCMarkets1-Canada" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 660 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 05:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 09:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 21:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Enosh CMC live
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
2.2K
CAD
95
74%
1 439
65%
96%
0.96
-0.47
CAD
89%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.