Van Thuong Mai

TOMFOREX1

Van Thuong Mai
0 recensioni
Affidabilità
129 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 195%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 031
Profit Trade:
1 464 (72.08%)
Loss Trade:
567 (27.92%)
Best Trade:
136.94 USD
Worst Trade:
-174.68 USD
Profitto lordo:
8 552.62 USD (306 174 pips)
Perdita lorda:
-6 153.60 USD (261 566 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (65.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
213.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
95.35%
Massimo carico di deposito:
14.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
1 122 (55.24%)
Short Trade:
909 (44.76%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
5.84 USD
Perdita media:
-10.85 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-1 254.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 254.95 USD (18)
Crescita mensile:
3.81%
Previsione annuale:
46.21%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 170.65 USD
Massimale:
1 625.51 USD (66.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.90% (1 625.51 USD)
Per equità:
53.64% (809.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 994
USDCAD 564
AUDUSD 471
EURUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.1K
USDCAD 633
AUDUSD 614
EURUSD 45
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 49K
USDCAD -2.5K
AUDUSD -2.5K
EURUSD 442
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +136.94 USD
Worst Trade: -175 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +65.68 USD
Massima perdita consecutiva: -1 254.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.90 × 366
AdmiralsGroup-Live3
1.20 × 406
RoboForex-ProCent-8
1.20 × 211
TradeMaxGlobal-Demo
1.67 × 3
CapitalIndexGlobal-Demo
5.00 × 4
XMGlobal-Real 35
5.58 × 160
XMGlobal-Real 14
5.96 × 108
VantageInternational-Live 4
8.50 × 6
Non ci sono recensioni
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 15:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 06:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.12 10:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.12 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.09 10:25
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.09.03 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.26 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.21 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.21 02:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.21 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.20 23:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.06 02:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.05 06:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.05 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.22 17:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.22 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.