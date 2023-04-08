- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 031
Profit Trade:
1 464 (72.08%)
Loss Trade:
567 (27.92%)
Best Trade:
136.94 USD
Worst Trade:
-174.68 USD
Profitto lordo:
8 552.62 USD (306 174 pips)
Perdita lorda:
-6 153.60 USD (261 566 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (65.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
213.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
95.35%
Massimo carico di deposito:
14.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
1 122 (55.24%)
Short Trade:
909 (44.76%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
5.84 USD
Perdita media:
-10.85 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-1 254.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 254.95 USD (18)
Crescita mensile:
3.81%
Previsione annuale:
46.21%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 170.65 USD
Massimale:
1 625.51 USD (66.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.90% (1 625.51 USD)
Per equità:
53.64% (809.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|994
|USDCAD
|564
|AUDUSD
|471
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1.1K
|USDCAD
|633
|AUDUSD
|614
|EURUSD
|45
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|49K
|USDCAD
|-2.5K
|AUDUSD
|-2.5K
|EURUSD
|442
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +136.94 USD
Worst Trade: -175 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +65.68 USD
Massima perdita consecutiva: -1 254.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|0.90 × 366
|
AdmiralsGroup-Live3
|1.20 × 406
|
RoboForex-ProCent-8
|1.20 × 211
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|5.00 × 4
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
|
VantageInternational-Live 4
|8.50 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
195%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
129
99%
2 031
72%
95%
1.38
1.18
USD
USD
54%
1:500