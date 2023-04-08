SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TOMFOREX1
Van Thuong Mai

TOMFOREX1

Van Thuong Mai
0 avis
Fiabilité
129 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 195%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 031
Bénéfice trades:
1 464 (72.08%)
Perte trades:
567 (27.92%)
Meilleure transaction:
136.94 USD
Pire transaction:
-174.68 USD
Bénéfice brut:
8 552.62 USD (306 174 pips)
Perte brute:
-6 153.60 USD (261 566 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (65.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
213.83 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
95.35%
Charge de dépôt maximale:
14.93%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.48
Longs trades:
1 122 (55.24%)
Courts trades:
909 (44.76%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
1.18 USD
Bénéfice moyen:
5.84 USD
Perte moyenne:
-10.85 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-1 254.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 254.95 USD (18)
Croissance mensuelle:
3.81%
Prévision annuelle:
46.21%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 170.65 USD
Maximal:
1 625.51 USD (66.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.90% (1 625.51 USD)
Par fonds propres:
53.64% (809.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 994
USDCAD 564
AUDUSD 471
EURUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1.1K
USDCAD 633
AUDUSD 614
EURUSD 45
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 49K
USDCAD -2.5K
AUDUSD -2.5K
EURUSD 442
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +136.94 USD
Pire transaction: -175 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +65.68 USD
Perte consécutive maximale: -1 254.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.90 × 366
AdmiralsGroup-Live3
1.20 × 406
RoboForex-ProCent-8
1.20 × 211
TradeMaxGlobal-Demo
1.67 × 3
CapitalIndexGlobal-Demo
5.00 × 4
XMGlobal-Real 35
5.58 × 160
XMGlobal-Real 14
5.96 × 108
VantageInternational-Live 4
8.50 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 15:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 06:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.12 10:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.12 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.09 10:25
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.09.03 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.26 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.21 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.21 02:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.21 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.20 23:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.06 02:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.05 06:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.05 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.22 17:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.22 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TOMFOREX1
30 USD par mois
195%
0
0
USD
1.7K
USD
129
99%
2 031
72%
95%
1.38
1.18
USD
54%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.