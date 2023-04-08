SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TOMFOREX1
Van Thuong Mai

TOMFOREX1

Van Thuong Mai
0 inceleme
Güvenilirlik
129 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 195%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 031
Kârla kapanan işlemler:
1 464 (72.08%)
Zararla kapanan işlemler:
567 (27.92%)
En iyi işlem:
136.94 USD
En kötü işlem:
-174.68 USD
Brüt kâr:
8 552.62 USD (306 174 pips)
Brüt zarar:
-6 153.60 USD (261 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (65.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
213.83 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
95.35%
Maks. mevduat yükü:
14.93%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
1 122 (55.24%)
Satış işlemleri:
909 (44.76%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
5.84 USD
Ortalama zarar:
-10.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-1 254.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 254.95 USD (18)
Aylık büyüme:
3.81%
Yıllık tahmin:
46.21%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 170.65 USD
Maksimum:
1 625.51 USD (66.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.90% (1 625.51 USD)
Varlığa göre:
53.64% (809.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 994
USDCAD 564
AUDUSD 471
EURUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.1K
USDCAD 633
AUDUSD 614
EURUSD 45
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 49K
USDCAD -2.5K
AUDUSD -2.5K
EURUSD 442
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +136.94 USD
En kötü işlem: -175 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +65.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 254.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.90 × 366
AdmiralsGroup-Live3
1.20 × 406
RoboForex-ProCent-8
1.20 × 211
TradeMaxGlobal-Demo
1.67 × 3
CapitalIndexGlobal-Demo
5.00 × 4
XMGlobal-Real 35
5.58 × 160
XMGlobal-Real 14
5.96 × 108
VantageInternational-Live 4
8.50 × 6
İnceleme yok
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 15:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 06:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.12 10:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.12 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.09 10:25
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.09.03 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.26 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.21 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.21 02:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.21 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.20 23:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.06 02:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.05 06:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.05 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.22 17:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.22 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
