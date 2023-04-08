- Büyüme
İşlemler:
2 031
Kârla kapanan işlemler:
1 464 (72.08%)
Zararla kapanan işlemler:
567 (27.92%)
En iyi işlem:
136.94 USD
En kötü işlem:
-174.68 USD
Brüt kâr:
8 552.62 USD (306 174 pips)
Brüt zarar:
-6 153.60 USD (261 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (65.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
213.83 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
95.35%
Maks. mevduat yükü:
14.93%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
1 122 (55.24%)
Satış işlemleri:
909 (44.76%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
5.84 USD
Ortalama zarar:
-10.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-1 254.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 254.95 USD (18)
Aylık büyüme:
3.81%
Yıllık tahmin:
46.21%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 170.65 USD
Maksimum:
1 625.51 USD (66.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.90% (1 625.51 USD)
Varlığa göre:
53.64% (809.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|994
|USDCAD
|564
|AUDUSD
|471
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.1K
|USDCAD
|633
|AUDUSD
|614
|EURUSD
|45
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|49K
|USDCAD
|-2.5K
|AUDUSD
|-2.5K
|EURUSD
|442
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +136.94 USD
En kötü işlem: -175 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +65.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 254.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|0.90 × 366
|
AdmiralsGroup-Live3
|1.20 × 406
|
RoboForex-ProCent-8
|1.20 × 211
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|5.00 × 4
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
|
VantageInternational-Live 4
|8.50 × 6
İnceleme yok
