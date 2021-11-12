SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gmart IC conserv
Mikhail Syrtsev

Gmart IC conserv

Mikhail Syrtsev
0 recensioni
Affidabilità
202 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 29%
ICMarketsInternational-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 257
Profit Trade:
3 956 (92.92%)
Loss Trade:
301 (7.07%)
Best Trade:
74.58 USD
Worst Trade:
-332.11 USD
Profitto lordo:
4 171.79 USD (260 649 pips)
Perdita lorda:
-4 085.90 USD (238 901 pips)
Vincite massime consecutive:
97 (26.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.81 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
59.71%
Massimo carico di deposito:
110.20%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
2 681 (62.98%)
Short Trade:
1 576 (37.02%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
1.05 USD
Perdita media:
-13.57 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-374.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 025.09 USD (7)
Crescita mensile:
8.14%
Previsione annuale:
100.56%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
117.12 USD
Massimale:
1 174.65 USD (86.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.75% (1 175.60 USD)
Per equità:
85.88% (1 034.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1132
GBPCAD 542
EURJPY 490
EURGBP 278
GBPAUD 227
EURCHF 219
CADCHF 182
EURUSD 151
EURAUD 133
USDCAD 130
NZDUSD 105
EURCAD 79
USDCHF 75
AUDUSD 61
USDJPY 60
GBPJPY 60
AUDJPY 52
CHFJPY 52
AUDNZD 45
EURNZD 41
AUDCHF 37
AUDCAD 29
CADJPY 21
NZDJPY 17
USDSGD 12
XAUUSD 12
NZDCHF 6
XTIUSD 5
NZDCAD 2
US30 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 49
GBPCAD -219
EURJPY 231
EURGBP 131
GBPAUD 146
EURCHF 93
CADCHF -147
EURUSD 50
EURAUD 53
USDCAD 43
NZDUSD 47
EURCAD -678
USDCHF -51
AUDUSD 23
USDJPY 36
GBPJPY 30
AUDJPY 30
CHFJPY 24
AUDNZD 12
EURNZD 29
AUDCHF 29
AUDCAD 2
CADJPY 15
NZDJPY 16
USDSGD 0
XAUUSD 27
NZDCHF 4
XTIUSD 100
NZDCAD 0
US30 -41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 29K
GBPCAD -10K
EURJPY 22K
EURGBP 7.5K
GBPAUD 11K
EURCHF 3K
CADCHF -1.5K
EURUSD 4.8K
EURAUD 7K
USDCAD 4.8K
NZDUSD 2.1K
EURCAD -29K
USDCHF -1.9K
AUDUSD 861
USDJPY 1.7K
GBPJPY 3.4K
AUDJPY 3.1K
CHFJPY 1.9K
AUDNZD 2K
EURNZD 2.9K
AUDCHF 740
AUDCAD 644
CADJPY -302
NZDJPY 1K
USDSGD 242
XAUUSD -3.5K
NZDCHF 263
XTIUSD 205
NZDCAD 65
US30 -41K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.58 USD
Worst Trade: -332 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +26.80 USD
Massima perdita consecutiva: -374.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsInternational-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gmart IC conserv
30USD al mese
29%
0
0
USD
383
USD
202
98%
4 257
92%
60%
1.02
0.02
USD
87%
1:500
Copia

