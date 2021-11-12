SignauxSections
Mikhail Syrtsev

Gmart IC conserv

Mikhail Syrtsev
0 avis
Fiabilité
202 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 29%
ICMarketsInternational-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 256
Bénéfice trades:
3 955 (92.92%)
Perte trades:
301 (7.07%)
Meilleure transaction:
74.58 USD
Pire transaction:
-332.11 USD
Bénéfice brut:
4 171.31 USD (260 597 pips)
Perte brute:
-4 085.86 USD (238 901 pips)
Gains consécutifs maximales:
97 (26.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
93.81 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
59.71%
Charge de dépôt maximale:
110.20%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.07
Longs trades:
2 681 (62.99%)
Courts trades:
1 575 (37.01%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
1.05 USD
Perte moyenne:
-13.57 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-374.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 025.09 USD (7)
Croissance mensuelle:
8.50%
Prévision annuelle:
104.46%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
117.12 USD
Maximal:
1 174.65 USD (86.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.75% (1 175.60 USD)
Par fonds propres:
85.88% (1 034.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1131
GBPCAD 542
EURJPY 490
EURGBP 278
GBPAUD 227
EURCHF 219
CADCHF 182
EURUSD 151
EURAUD 133
USDCAD 130
NZDUSD 105
EURCAD 79
USDCHF 75
AUDUSD 61
USDJPY 60
GBPJPY 60
AUDJPY 52
CHFJPY 52
AUDNZD 45
EURNZD 41
AUDCHF 37
AUDCAD 29
CADJPY 21
NZDJPY 17
USDSGD 12
XAUUSD 12
NZDCHF 6
XTIUSD 5
NZDCAD 2
US30 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 49
GBPCAD -219
EURJPY 231
EURGBP 131
GBPAUD 146
EURCHF 93
CADCHF -147
EURUSD 50
EURAUD 53
USDCAD 43
NZDUSD 47
EURCAD -678
USDCHF -51
AUDUSD 23
USDJPY 36
GBPJPY 30
AUDJPY 30
CHFJPY 24
AUDNZD 12
EURNZD 29
AUDCHF 29
AUDCAD 2
CADJPY 15
NZDJPY 16
USDSGD 0
XAUUSD 27
NZDCHF 4
XTIUSD 100
NZDCAD 0
US30 -41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 29K
GBPCAD -10K
EURJPY 22K
EURGBP 7.5K
GBPAUD 11K
EURCHF 3K
CADCHF -1.5K
EURUSD 4.8K
EURAUD 7K
USDCAD 4.8K
NZDUSD 2.1K
EURCAD -29K
USDCHF -1.9K
AUDUSD 861
USDJPY 1.7K
GBPJPY 3.4K
AUDJPY 3.1K
CHFJPY 1.9K
AUDNZD 2K
EURNZD 2.9K
AUDCHF 740
AUDCAD 644
CADJPY -302
NZDJPY 1K
USDSGD 242
XAUUSD -3.5K
NZDCHF 263
XTIUSD 205
NZDCAD 65
US30 -41K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.58 USD
Pire transaction: -332 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +26.80 USD
Perte consécutive maximale: -374.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsInternational-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1316 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 07:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 08:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 05:12
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 20:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 18:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 12:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 15:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 12:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
