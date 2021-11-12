SinyallerBölümler
Mikhail Syrtsev

Gmart IC conserv

Mikhail Syrtsev
0 inceleme
Güvenilirlik
202 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2021 29%
ICMarketsInternational-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 257
Kârla kapanan işlemler:
3 956 (92.92%)
Zararla kapanan işlemler:
301 (7.07%)
En iyi işlem:
74.58 USD
En kötü işlem:
-332.11 USD
Brüt kâr:
4 171.79 USD (260 649 pips)
Brüt zarar:
-4 085.90 USD (238 901 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
97 (26.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.81 USD (31)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
59.71%
Maks. mevduat yükü:
110.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
2 681 (62.98%)
Satış işlemleri:
1 576 (37.02%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
1.05 USD
Ortalama zarar:
-13.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-374.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 025.09 USD (7)
Aylık büyüme:
7.76%
Yıllık tahmin:
96.34%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
117.12 USD
Maksimum:
1 174.65 USD (86.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.75% (1 175.60 USD)
Varlığa göre:
85.88% (1 034.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1132
GBPCAD 542
EURJPY 490
EURGBP 278
GBPAUD 227
EURCHF 219
CADCHF 182
EURUSD 151
EURAUD 133
USDCAD 130
NZDUSD 105
EURCAD 79
USDCHF 75
AUDUSD 61
USDJPY 60
GBPJPY 60
AUDJPY 52
CHFJPY 52
AUDNZD 45
EURNZD 41
AUDCHF 37
AUDCAD 29
CADJPY 21
NZDJPY 17
USDSGD 12
XAUUSD 12
NZDCHF 6
XTIUSD 5
NZDCAD 2
US30 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 49
GBPCAD -219
EURJPY 231
EURGBP 131
GBPAUD 146
EURCHF 93
CADCHF -147
EURUSD 50
EURAUD 53
USDCAD 43
NZDUSD 47
EURCAD -678
USDCHF -51
AUDUSD 23
USDJPY 36
GBPJPY 30
AUDJPY 30
CHFJPY 24
AUDNZD 12
EURNZD 29
AUDCHF 29
AUDCAD 2
CADJPY 15
NZDJPY 16
USDSGD 0
XAUUSD 27
NZDCHF 4
XTIUSD 100
NZDCAD 0
US30 -41
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 29K
GBPCAD -10K
EURJPY 22K
EURGBP 7.5K
GBPAUD 11K
EURCHF 3K
CADCHF -1.5K
EURUSD 4.8K
EURAUD 7K
USDCAD 4.8K
NZDUSD 2.1K
EURCAD -29K
USDCHF -1.9K
AUDUSD 861
USDJPY 1.7K
GBPJPY 3.4K
AUDJPY 3.1K
CHFJPY 1.9K
AUDNZD 2K
EURNZD 2.9K
AUDCHF 740
AUDCAD 644
CADJPY -302
NZDJPY 1K
USDSGD 242
XAUUSD -3.5K
NZDCHF 263
XTIUSD 205
NZDCAD 65
US30 -41K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.58 USD
En kötü işlem: -332 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +26.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -374.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsInternational-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1316 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 07:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 08:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 05:12
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 20:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 18:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 12:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 15:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 12:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
