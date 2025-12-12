- Panoramica
IPEX: Inflection Point Acquisition Corp. V
Il tasso di cambio IPEX ha avuto una variazione del -0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.26 e ad un massimo di 10.26.
Segui le dinamiche di Inflection Point Acquisition Corp. V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IPEX oggi?
Oggi le azioni Inflection Point Acquisition Corp. V sono prezzate a 10.26. Viene scambiato all'interno di 10.26 - 10.26, la chiusura di ieri è stata 10.29 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IPEX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Inflection Point Acquisition Corp. V pagano dividendi?
Inflection Point Acquisition Corp. V è attualmente valutato a 10.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IPEX.
Come acquistare azioni IPEX?
Puoi acquistare azioni Inflection Point Acquisition Corp. V al prezzo attuale di 10.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.26 o 10.56, mentre 8 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IPEX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IPEX?
Investire in Inflection Point Acquisition Corp. V implica considerare l'intervallo annuale 10.25 - 10.33 e il prezzo attuale 10.26. Molti confrontano -0.48% e -0.29% prima di effettuare ordini su 10.26 o 10.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IPEX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Inflection Point Acquisition Corp. V?
Il prezzo massimo di Inflection Point Acquisition Corp. V nell'ultimo anno è stato 10.33. All'interno di 10.25 - 10.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.29 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Inflection Point Acquisition Corp. V utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Inflection Point Acquisition Corp. V?
Il prezzo più basso di Inflection Point Acquisition Corp. V (IPEX) nel corso dell'anno è stato 10.25. Confrontandolo con gli attuali 10.26 e 10.25 - 10.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IPEX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IPEX?
Inflection Point Acquisition Corp. V ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.29 e -0.29%.
- Chiusura Precedente
- 10.29
- Apertura
- 10.26
- Bid
- 10.26
- Ask
- 10.56
- Minimo
- 10.26
- Massimo
- 10.26
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -0.29%
- Variazione Mensile
- -0.48%
- Variazione Semestrale
- -0.29%
- Variazione Annuale
- -0.29%
