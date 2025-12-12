クォートセクション
通貨 / IPEX
株に戻る

IPEX: Inflection Point Acquisition Corp. V

10.29 USD 0.01 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

IPEXの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.27の安値と10.29の高値で取引されました。

Inflection Point Acquisition Corp. Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

IPEX株の現在の価格は？

Inflection Point Acquisition Corp. Vの株価は本日10.29です。10.27 - 10.29内で取引され、前日の終値は10.30、取引量は5に達しました。IPEXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Inflection Point Acquisition Corp. Vの株は配当を出しますか？

Inflection Point Acquisition Corp. Vの現在の価格は10.29です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.00%やUSDにも注目します。IPEXの動きはライブチャートで確認できます。

IPEX株を買う方法は？

Inflection Point Acquisition Corp. Vの株は現在10.29で購入可能です。注文は通常10.29または10.59付近で行われ、5や0.19%が市場の動きを示します。IPEXの最新情報はライブチャートで確認できます。

IPEX株に投資する方法は？

Inflection Point Acquisition Corp. Vへの投資では、年間の値幅10.25 - 10.33と現在の10.29を考慮します。注文は多くの場合10.29や10.59で行われる前に、-0.19%や0.00%と比較されます。IPEXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Inflection Point Acquisition Corp. Vの株の最高値は？

Inflection Point Acquisition Corp. Vの過去1年の最高値は10.33でした。10.25 - 10.33内で株価は大きく変動し、10.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Inflection Point Acquisition Corp. Vのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Inflection Point Acquisition Corp. Vの株の最低値は？

Inflection Point Acquisition Corp. V(IPEX)の年間最安値は10.25でした。現在の10.29や10.25 - 10.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IPEXの動きはライブチャートで確認できます。

IPEXの株式分割はいつ行われましたか？

Inflection Point Acquisition Corp. Vは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.30、0.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.27 10.29
1年のレンジ
10.25 10.33
以前の終値
10.30
始値
10.27
買値
10.29
買値
10.59
安値
10.27
高値
10.29
出来高
5
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
-0.19%
6ヶ月の変化
0.00%
1年の変化
0.00%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待