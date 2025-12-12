IPEX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Inflection Point Acquisition Corp. V hisse senedi 10.29 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.27 - 10.29 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.30 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5 değerine ulaştı. IPEX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Inflection Point Acquisition Corp. V hisse senedi temettü ödüyor mu? Inflection Point Acquisition Corp. V hisse senedi şu anda 10.29 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.00% ve USD değerlerini izler. IPEX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IPEX hisse senedi nasıl alınır? Inflection Point Acquisition Corp. V hisselerini şu anki 10.29 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.29 ve Ask 10.59 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5 ve günlük değişim oranı 0.19% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IPEX fiyat hareketlerini takip edin.

IPEX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Inflection Point Acquisition Corp. V hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.25 - 10.33 ve mevcut fiyatı 10.29 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.29 veya Ask 10.59 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.19% ve 6 aylık değişim oranı 0.00% değerlerini karşılaştırır. IPEX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Inflection Point Acquisition Corp. V hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Inflection Point Acquisition Corp. V hisse senedi yıllık olarak 10.33 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.25 - 10.33). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.30 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Inflection Point Acquisition Corp. V performansını takip edin.

Inflection Point Acquisition Corp. V hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Inflection Point Acquisition Corp. V (IPEX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.25 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.29 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.25 - 10.33 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IPEX fiyat hareketlerini izleyin.