IPEX: Inflection Point Acquisition Corp. V

10.26 USD 0.03 (0.29%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IPEX за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.26, а максимальная — 10.26.

Следите за динамикой Inflection Point Acquisition Corp. V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IPEX сегодня?

Inflection Point Acquisition Corp. V (IPEX) сегодня оценивается на уровне 10.26. Инструмент торгуется в пределах 10.26 - 10.26, вчерашнее закрытие составило 10.29, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IPEX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Inflection Point Acquisition Corp. V?

Inflection Point Acquisition Corp. V в настоящее время оценивается в 10.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.29% и USD. Отслеживайте движения IPEX на графике в реальном времени.

Как купить акции IPEX?

Вы можете купить акции Inflection Point Acquisition Corp. V (IPEX) по текущей цене 10.26. Ордера обычно размещаются около 10.26 или 10.56, тогда как 8 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IPEX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IPEX?

Инвестирование в Inflection Point Acquisition Corp. V предполагает учет годового диапазона 10.25 - 10.33 и текущей цены 10.26. Многие сравнивают -0.48% и -0.29% перед размещением ордеров на 10.26 или 10.56. Изучайте ежедневные изменения цены IPEX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Inflection Point Acquisition Corp. V?

Самая высокая цена Inflection Point Acquisition Corp. V (IPEX) за последний год составила 10.33. Акции заметно колебались в пределах 10.25 - 10.33, сравнение с 10.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Inflection Point Acquisition Corp. V на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Inflection Point Acquisition Corp. V?

Самая низкая цена Inflection Point Acquisition Corp. V (IPEX) за год составила 10.25. Сравнение с текущими 10.26 и 10.25 - 10.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IPEX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IPEX?

В прошлом Inflection Point Acquisition Corp. V проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.29 и -0.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.26 10.26
Годовой диапазон
10.25 10.33
Предыдущее закрытие
10.29
Open
10.26
Bid
10.26
Ask
10.56
Low
10.26
High
10.26
Объем
8
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
-0.48%
6-месячное изменение
-0.29%
Годовое изменение
-0.29%
