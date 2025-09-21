Valute / CBNA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CBNA
32.10 USD 0.86 (2.75%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CBNA ha avuto una variazione del 2.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.20 e ad un massimo di 32.41.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
31.20 32.41
Intervallo Annuale
20.57 32.41
- Chiusura Precedente
- 31.24
- Apertura
- 31.20
- Bid
- 32.10
- Ask
- 32.40
- Minimo
- 31.20
- Massimo
- 32.41
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- 2.75%
- Variazione Mensile
- 6.43%
- Variazione Semestrale
- 34.31%
- Variazione Annuale
- 48.96%
21 settembre, domenica