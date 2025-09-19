Währungen / CBNA
CBNA
31.20 USD 0.04 (0.13%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CBNA hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.20 bis zu einem Hoch von 31.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
31.20 31.20
Jahresspanne
20.57 32.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.24
- Eröffnung
- 31.20
- Bid
- 31.20
- Ask
- 31.50
- Tief
- 31.20
- Hoch
- 31.20
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- 3.45%
- 6-Monatsänderung
- 30.54%
- Jahresänderung
- 44.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K