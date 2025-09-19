KurseKategorien
CBNA
CBNA

31.20 USD 0.04 (0.13%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CBNA hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.20 bis zu einem Hoch von 31.20 gehandelt.

Tagesspanne
31.20 31.20
Jahresspanne
20.57 32.35
Vorheriger Schlusskurs
31.24
Eröffnung
31.20
Bid
31.20
Ask
31.50
Tief
31.20
Hoch
31.20
Volumen
3
Tagesänderung
-0.13%
Monatsänderung
3.45%
6-Monatsänderung
30.54%
Jahresänderung
44.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K