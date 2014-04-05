MACD Pro Histogram Signal Lines

Ein professioneller MACD-Indikator für MetaTrader 5 mit klarer Histogramm-Darstellung und gut lesbaren Signal- und MACD-Linien.

Die visuelle Aufbereitung ist an moderne Chartstandards angelehnt und eignet sich ideal für diskretionäres Trading und regelbasierte Strategien.





Dieser MACD-Indikator für MetaTrader 5 stellt die klassische MACD-Logik in einer klaren, aufgeräumten und modernen Darstellung dar.

Der Fokus liegt auf Lesbarkeit, klarer Farblogik und einer sauberen Trennung von Momentum und Signalstruktur.

Der Indikator verändert keine mathematischen Grundlagen des MACD, sondern verbessert ausschließlich die visuelle Aufbereitung und Parametrierbarkeit.

Er eignet sich sowohl für:

diskretionäre Trader

strukturierte Regelstrategien

als Filter oder Bestätigung für Expert Advisors

Funktionen

Klassischer MACD (EMA Fast / EMA Slow / Signal)

Klar strukturiertes Histogramm

Deutlich getrennte MACD- und Signal-Linie

Farbwechsel bei Momentum-Richtungsänderungen

Saubere Skalierung im separaten Fenster

Frei konfigurierbare Farben und Linienstärken

Optimiert für alle Timeframes

Vorteile

Schnelle visuelle Erkennung von Momentum-Wechseln

Reduzierte Chart-Unruhe

Ideal für Trend- und Pullback-Strategien

Unterstützt objektive Entscheidungsfindung

Kein Repainting

Parameter / Einstellungen

Fast EMA Period

Slow EMA Period

Signal Period

Histogramm Farben (positiv / negativ)

Linienfarbe MACD

Linienfarbe Signal

Linienstärken

Alle Parameter können individuell an den eigenen Trading-Stil angepasst werden.

Hinweise

Der Indikator erzeugt keine Kauf- oder Verkaufssignale

Kein automatisiertes Handelssystem

Keine Gewinnversprechen

Kein Repainting

Rein analytisches Werkzeug

Typische Einsatzbereiche

Trendbestätigung

Momentum-Analyse

Divergenzen (manuell)

Filter für bestehende Strategien

Kombination mit Preisstruktur, Support & Resistance oder Moving Averages



