MACD Pro Histogram Signal Lines
- Indicatori
- Markus Schnittker
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Ein professioneller MACD-Indikator für MetaTrader 5 mit klarer Histogramm-Darstellung und gut lesbaren Signal- und MACD-Linien.
Die visuelle Aufbereitung ist an moderne Chartstandards angelehnt und eignet sich ideal für diskretionäres Trading und regelbasierte Strategien.
Dieser MACD-Indikator für MetaTrader 5 stellt die klassische MACD-Logik in einer klaren, aufgeräumten und modernen Darstellung dar.
Der Fokus liegt auf Lesbarkeit, klarer Farblogik und einer sauberen Trennung von Momentum und Signalstruktur.
Der Indikator verändert keine mathematischen Grundlagen des MACD, sondern verbessert ausschließlich die visuelle Aufbereitung und Parametrierbarkeit.
Er eignet sich sowohl für:
-
diskretionäre Trader
-
strukturierte Regelstrategien
-
als Filter oder Bestätigung für Expert Advisors
Funktionen
-
Klassischer MACD (EMA Fast / EMA Slow / Signal)
-
Klar strukturiertes Histogramm
-
Deutlich getrennte MACD- und Signal-Linie
-
Farbwechsel bei Momentum-Richtungsänderungen
-
Saubere Skalierung im separaten Fenster
-
Frei konfigurierbare Farben und Linienstärken
-
Optimiert für alle Timeframes
Vorteile
-
Schnelle visuelle Erkennung von Momentum-Wechseln
-
Reduzierte Chart-Unruhe
-
Ideal für Trend- und Pullback-Strategien
-
Unterstützt objektive Entscheidungsfindung
-
Kein Repainting
Parameter / Einstellungen
-
Fast EMA Period
-
Slow EMA Period
-
Signal Period
-
Histogramm Farben (positiv / negativ)
-
Linienfarbe MACD
-
Linienfarbe Signal
-
Linienstärken
Alle Parameter können individuell an den eigenen Trading-Stil angepasst werden.
Hinweise
-
Der Indikator erzeugt keine Kauf- oder Verkaufssignale
-
Kein automatisiertes Handelssystem
-
Keine Gewinnversprechen
-
Kein Repainting
-
Rein analytisches Werkzeug
Typische Einsatzbereiche
-
Trendbestätigung
-
Momentum-Analyse
-
Divergenzen (manuell)
-
Filter für bestehende Strategien
-
Kombination mit Preisstruktur, Support & Resistance oder Moving Averages