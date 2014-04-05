MACD Pro Histogram Signal Lines

Ein professioneller MACD-Indikator für MetaTrader 5 mit klarer Histogramm-Darstellung und gut lesbaren Signal- und MACD-Linien.

Die visuelle Aufbereitung ist an moderne Chartstandards angelehnt und eignet sich ideal für diskretionäres Trading und regelbasierte Strategien.


Dieser MACD-Indikator für MetaTrader 5 stellt die klassische MACD-Logik in einer klaren, aufgeräumten und modernen Darstellung dar.

Der Fokus liegt auf Lesbarkeit, klarer Farblogik und einer sauberen Trennung von Momentum und Signalstruktur.
Der Indikator verändert keine mathematischen Grundlagen des MACD, sondern verbessert ausschließlich die visuelle Aufbereitung und Parametrierbarkeit.

Er eignet sich sowohl für:

  • diskretionäre Trader

  • strukturierte Regelstrategien

  • als Filter oder Bestätigung für Expert Advisors

Funktionen

  • Klassischer MACD (EMA Fast / EMA Slow / Signal)

  • Klar strukturiertes Histogramm

  • Deutlich getrennte MACD- und Signal-Linie

  • Farbwechsel bei Momentum-Richtungsänderungen

  • Saubere Skalierung im separaten Fenster

  • Frei konfigurierbare Farben und Linienstärken

  • Optimiert für alle Timeframes

Vorteile

  • Schnelle visuelle Erkennung von Momentum-Wechseln

  • Reduzierte Chart-Unruhe

  • Ideal für Trend- und Pullback-Strategien

  • Unterstützt objektive Entscheidungsfindung

  • Kein Repainting

Parameter / Einstellungen

  • Fast EMA Period

  • Slow EMA Period

  • Signal Period

  • Histogramm Farben (positiv / negativ)

  • Linienfarbe MACD

  • Linienfarbe Signal

  • Linienstärken

Alle Parameter können individuell an den eigenen Trading-Stil angepasst werden.

Hinweise

  • Der Indikator erzeugt keine Kauf- oder Verkaufssignale

  • Kein automatisiertes Handelssystem

  • Keine Gewinnversprechen

  • Kein Repainting

  • Rein analytisches Werkzeug

Typische Einsatzbereiche

  • Trendbestätigung

  • Momentum-Analyse

  • Divergenzen (manuell)

  • Filter für bestehende Strategien

  • Kombination mit Preisstruktur, Support & Resistance oder Moving Averages



Prodotti consigliati
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator L’LBR Oscillator è una versione migliorata del classico 3/10 Oscillator, ampiamente utilizzato e reso popolare dalla trader professionista Linda Raschke. Questo indicatore è stato sviluppato seguendo la configurazione standard originale utilizzata da Linda Raschke, con medie mobili a 3 e 10 periodi e una linea di segnale a 16 periodi, focalizzato sulla lettura del momentum e sui cambiamenti del ritmo di mercato. Base concettuale – Come Linda Raschke utilizza il 3
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicatori
Indicatore Long & Short - Versione Pro: Sblocca il Potenziale Illimitato della Tua Analisi di Mercato! Nessuna Limitazione per Qualsiasi Attivo La versione Pro dell’indicatore Long & Short ti offre la libertà totale di utilizzarlo su qualsiasi strumento finanziario. Niente più limitazioni – applica lo stesso indicatore a tutti i tuoi attivi preferiti! Senza Limitazioni Approfitta di tutte le funzionalità dell’indicatore senza alcuna restrizione. La versione Pro offre un’esperienza c
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicatori
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Silver Zebra Trading System - Uncover Market Momentum Unlock a powerful new way to visualize market trends and momentum with the Silver Zebra Trading System. This unique MetaTrader 5 indicator is designed to give you a clear and immediate understanding of market dynamics, helping you make more informed trading decisions. For just $30, you can add this indispensable tool to your trading arsenal. What is the Silver Zebra Trading System? The Silver Zebra Trading System is a sophisticated indicator
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Combined
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
5 (1)
Indicatori
Welcome to Investment Castle products This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. The Combined indicator is a multi-time frame indicator and it is built using 3 indicators: Bands indicator which draws the support and resistance key levels using up to 5 different time frames Patterns indicator which draws the chart patterns using up to 6 different time frames Spots indicator which shows the common candlestick patterns Yo
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicatori
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicatori
SlopeChannelB – uno strumento di analisi tecnica che costruisce un canale di movimento del prezzo inclinato, offrendo opportunità uniche per valutare la situazione attuale del mercato e trovare segnali di trading. Caratteristiche principali dell'indicatore: Canale di movimento del prezzo inclinato : L'indicatore aiuta a visualizzare i livelli di supporto e resistenza, che possono indicare potenziali punti di inversione o continuazione del trend. Vari colori delle linee e evidenziazione dell
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicatori
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Indicatori
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicatori
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Ichimoku MTF
Hoang Ngoc Thach
Indicatori
MTF Ichimoku is a MetaTrader 5 indicator based on well known Ichimoku. In MetaTrader 5 we have Ichimoku already included as a standard technical indicator. However it can be used only for the current timeframe. When we are looking for a trend, it is very desirable to have Ichimokuis showing higher timeframes. MTF Ichimoku presented here has additional parameter - TimeFrame. You can use it to set up higher timeframe from which Ichimokuis will calculate its values. Other basic parameters are not c
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Broken Trendline Alert
Giovanna Talio
Indicatori
GIVE A LOOK TO MY OTHER PRODUCTS ! 100 % PER MONTH PROFIT---- MY NEW SIGNAL HERE ------->   https://www.mql5.com/en/signals/2162238?source=Site+Signals+My# BROKEN TRENDLINE ALERT IS A SIMPLE TOOL INDICATOR. JUST DRAW IN YOUR CHART A DYNAMIC OR STATIC TRENDLINE,AND THE INDICATOR WILL SEND YOU ALERT WHENEVER THE PRICE CROSSES BELOW OR ABOVE YOUR DRAWN TRENDLINE. IT WORKS IN ANY TIMEFRAME AND ANY CHART YOU WANT.JUST GOT A VPS AND DON'T STRESS IN FRONT OF YOUR COMPUTER. FOR ANY KIND OF QUESTION ,
Titan SuperTrend Pro
Ilkay Ozsoy
Indicatori
Stop Guessing the Trend. See it Clearly. The SuperTrend is one of the most popular and reliable trend-following indicators in the world for a reason: it works. But standard versions can be hard to read in real-time. Titan SuperTrend Pro takes this classic algorithm and upgrades it for the modern trader. It provides crystal-clear visual signals on your chart and instant alerts to your phone, ensuring you never miss a major trend reversal again. It is built on the robust ATR (Average True Range) c
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
Indicatori
Candle Fusion Pro — Riconoscimento dei pattern + Filtro di tendenza + Filtro di momentum (Nessun repaint) Rileva potenti pattern di candele giapponesi e conferma la loro forza con analisi in tempo reale di trend e momentum. Candle Fusion Pro è lo strumento visivo definitivo per i trader che si affidano a precisione del price action , struttura del trend e conferme multilivello . Funzionalità principali Entrata basata su pattern : Rileva oltre 10 pattern avanzati giapponesi , tra cui: Shooting
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indicatori
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicatori
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
MovingAverageDeviationBandsMT5
Chishi Suginio
Indicatori
MAD Bands (Moving Average Deviation Bands) MAD Bands are intended to be used when you want to visually check the behavior of price volatility in relation to a moving average. MAD_Bands (MQL5 version) parameter description This document explains the MT4 parameter input screen for each setting item (input parameter). Group: Main (basic settings) Period Default   :         20 Explanation   : The number of candlesticks used to calculate the moving average (Mid) and band width. The larger the value
FREE
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Indicatori
Ichimoku Kinko Hyo is a purpose-built trend trading charting system that has been successfully used in nearly every tradable market. It is unique in many ways, but its primary strength is its use of multiple data points to give the trader a deeper, more comprehensive view into price action. This deeper view, and the fact that Ichimoku is a very visual system, enables the trader to quickly discern and filter "at a glance" the low-probability trading setups from those of higher probability. This i
DYJ CandleShape MT5
Daying Cao
Indicatori
The  DYJ  CandleShape   contains 80 candlestick Patterns, such as MORNING STAR, DOJI STAR, HARAMI CROSS,INVERT HAMMER,ENGULFING..... candlestick is a valid form of market technical analysis.  The recommended short stoploss is near the highest price of the first three to five candles The recommended long   stoploss   is near the lowest price of the first three to five candles Input InpPeriodSMA   =10         -- Period of averaging InpAlert       =true          --  Enable. alert InpCountBars   =1
Stochastic R
Antony Augustine
Indicatori
Stochastic  Reversal  allows you to recognize reversals professionally. Stochastic Indicator: This technical indicator was developed by George Lane more than 50 years ago. The reason why this indicator survived for so many years is because it continues to show consistent signals even in these current times. The Stochastic indicator is a momentum indicator that shows you how strong or weak the current trend is. It helps you identify overbought and oversold market conditions within a trend.  Rules
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicatori
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Moving Average Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Stochastic Multicurrency Scanner Dashboard MT5 è uno strumento potente progettato per monitorare più coppie di valute e timeframe utilizzando l’oscillatore Stocastico. Organizza i segnali in un formato a griglia, mostrando lo stato di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per adattarsi alle loro strategie. La versione per MT4 è disponibile qui: Stochastic Oscillator Multicurrency Scanner MT4 Per la documentazione dettagliata, clicca
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Questo indicatore è una versione avanzata del classico Donchian Channel , arricchita con funzioni operative per il trading reale. Oltre alle tre linee tipiche (massimo, minimo e linea centrale), il sistema rileva i breakout e li segnala graficamente con frecce sul grafico, mostrando solo la linea opposta alla direzione del trend per semplificare la lettura. L’indicatore include: Segnali visivi : frecce colorate al breakout Notifiche automatiche : popup, push e email Filtro R
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicatori
Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicat
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicatori
Power Candles – Segnali di ingresso basati sulla forza per tutti i mercati Power Candles porta l’analisi di forza collaudata di Stein Investments direttamente sul grafico dei prezzi. Invece di reagire solo al prezzo, ogni candela viene colorata in base alla reale forza di mercato, consentendo di identificare immediatamente accumuli di momentum, accelerazioni della forza e transizioni di trend pulite. Un’unica logica per tutti i mercati Power Candles funziona automaticamente su tutti i simboli di
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (80)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (37)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato sulla base degli Smart Money Concepts (SMC). È progettato per aiutare i trader ad analizzare la struttura del mercato in modo sistematico e ottenere una visione più chiara della direzione generale del mercato. Il sistema analizza automaticamente i Punti di Inversione, le Zone Chiave e la Market Structure su più timeframe, mostrando Point of Interest (POI), segnali No Repaint e Auto Fibonacci
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicatori
SuperScalp Pro – Sistema avanzato di indicatore per scalping con filtri multipli SuperScalp Pro è un sistema avanzato di indicatore per scalping che combina il classico Supertrend con molteplici filtri di conferma intelligenti. L’indicatore funziona in modo efficiente su tutti i timeframe da M1 a H4 ed è particolarmente adatto per XAUUSD, BTCUSD e le principali coppie Forex. Può essere utilizzato come sistema stand-alone o integrato in modo flessibile nelle strategie di trading esistenti. L’indi
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicatori
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicatori
Smart Stop Indicator – Precisione intelligente dello stop-loss direttamente sul grafico Panoramica Smart Stop Indicator è la soluzione ideale per i trader che desiderano posizionare il loro stop-loss in modo chiaro e metodico, senza dover indovinare o affidarsi all’intuizione. Questo strumento combina la logica classica del price action (massimi e minimi strutturali) con un moderno riconoscimento dei breakout per identificare il prossimo livello di stop realmente logico. In trend, in range o i
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicatori
Ottieni l’indicatore AUX GRATUITO e il supporto EA Download diretto — Clicca qui [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment è uno strumento MT5 specializzato per trader che applicano la Teoria delle Onde di Elliott nel contesto delle tecniche di Trading Chaos. Identifica divergenze nascoste e regolari nell’azione dei prezzi, sincronizzate con l’ambiente di mercato caotico descritto da Bill Williams. Caratteristiche principali Divergenza allineata alle Onde di Elliott: rilev
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicatori
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicatori
Super Signal – Skyblade Edition Sistema professionale di segnali di tendenza senza repaint / senza ritardo con tasso di vincita eccezionale | Per MT4 / MT5 Funziona meglio su timeframe più bassi, come 1 minuto, 5 minuti e 15 minuti. Caratteristiche principali: Super Signal – Skyblade Edition è un sistema intelligente di segnali progettato specificamente per il trading di tendenza. Utilizza una logica di filtraggio multilivello per identificare esclusivamente i movimenti direzionali forti, supp
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicatori
TPSproTrend PRO identifica il momento in cui il mercato cambia effettivamente direzione e forma un punto di ingresso all'inizio del movimento. Si entra nel mercato quando il prezzo sta appena iniziando a muoversi, e non dopo che il movimento si è già verificato.   Indicatore       Non ridisegna i segnali e visualizza automaticamente i punti di ingresso, lo Stop Loss e il Take Profit, rendendo il trading chiaro, visivo e strutturato. ISTRUZIONI RUS   -   VERSIONE MT4 Vantaggi principali Segnali
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicatori
Presentazione dell'Indicatore Astronomico per   MT4 / MT5 : Il tuo compagno di trading celeste definitivo Sei pronto a elevare la tua esperienza di trading a livelli celesti? Non cercare oltre, il nostro rivoluzionario Indicatore Astronomico per MT4 è qui. Questo strumento innovativo va oltre gli indicatori di trading tradizionali, sfruttando algoritmi complessi per offrirti intuizioni astronomiche senza pari e calcoli di precisione. Un universo di informazioni a portata di mano:   Ammira un pan
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicatori
Gold Sniper Scalper Pro è un indicatore professionale per MetaTrader 5, progettato per supportare i trader nell'identificare punti di ingresso e gestire il rischio in modo efficace. L'indicatore fornisce un set completo di strumenti analitici che include un sistema di rilevamento dei segnali, gestione automatica di Entry/SL/TP, analisi del volume e statistiche delle performance in tempo reale. Guida utente per comprendere il sistema   |   Guida utente per altre lingue CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicatori
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicatori
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicatori
IX Power: Scopri approfondimenti di mercato per indici, materie prime, criptovalute e forex Panoramica IX Power è uno strumento versatile progettato per analizzare la forza di indici, materie prime, criptovalute e simboli forex. Mentre FX Power offre la massima precisione per le coppie di valute utilizzando i dati di tutte le coppie disponibili, IX Power si concentra esclusivamente sui dati di mercato del simbolo sottostante. Questo rende IX Power una scelta eccellente per mercati non correlat
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicatori
Semplicemente, puoi iniziare a fare trading quando il movimento dei numeri bianchi — noti come "pips" — inizia ad apparire accanto alla candela corrente. I "pips" bianchi indicano che un'operazione di acquisto o vendita è attualmente attiva e si sta muovendo nella direzione corretta, come indicato dal colore bianco. Quando il movimento dei pips bianchi si interrompe e diventa di colore verde statico, questo segnala la fine della spinta attuale. Il colore verde dei numeri rappresenta il profitto
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione