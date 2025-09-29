O Scartrader é um robô de day trade desenvolvido para o Mini-Índice da B3, combinando os indicadores Williams %R, Z-Score e Filtro VHF com uma camada adicional de análise de correlação entre ativos, garantindo assertividade nas operações. Sua arquitetura inclui gestão de risco, com stop dinâmico, limite diário de perdas e controle de exposição por operação. A correlação pode ser realizada em diversos ativos: dólar, ações, ETF, juros futuros DI.

A estratégia foi validada em backtests extensos, confirmada em testes Walk Forward e comprovada em resultados ao vivo, assegurando robustez em diferentes cenários de mercado. O Scartrader é 100% automatizado no MetaTrader 5, sem necessidade de intervenção manual, e oferece flexibilidade de configuração, permitindo ajustar lotes e níveis de risco de acordo com o perfil do investidor.

O Scartrader representa uma estratégia proprietária e exclusiva, construída para transformar volatilidade em oportunidade com disciplina, inteligência e precisão.

Ativo recomendado: Miniíndice WINFUT (B3 Bolsa Brasil)

Atenção: Para operar, alterar o parâmetro BR1 para BR