Новая версия индикатора консолидаций Consolidation box Generator. Предыдущая версия тут. Примеры настроек на индикатор тут.

На данный момент этот инструмент анализа рынка уже нельзя назвать просто индикатором. Потому как это торговая стратегия. Наше ноу-хау заключается в том, что данный индикатор не требует огромного количества тестов в тестере стратегий. В индикаторе реализован блок статистики - при нанесении на график вам сразу будет видна результативность работы стратегии. Вы можете настроить данный индикатор на любой интересующий вас рынок, а именно: валютный, сырьевой, крипто, акции. Главное использовать терминал мт4 или мт5. После того как все настройки на индикаторе произведены, работать по индикатору сможет любой человек, даже без углубленных знаний рынка. Достаточно уметь работать с отложенными ордерами в терминале мт4 и мт5. В индикатор встроенно две стратегии торговли: стратегия "breakout" - "пробой консолидации", стратегия "false breakout" "ложный пробой консолидации". Индикатор не прогнозирует, но отражает статистику по ложным пробоям и простым пробоям. Изменяя параметры индикатора вы будете сразу видеть статистику по тем консолидациям, которые вы настраиваете. На picture 1 показан график цены с настроенным индикатором.



Что именно вы будете видеть на графике цен при работе с индикатором. На picture 2 показаны все объекты, которые индикатор показывает пользователю при инициализации. 1. - Блок статистики, описание далее. 2. - Консолидации, которые индикатор находит в автоматическом режиме. 3. - Таргеты или targets, которые пользователь задаёт самостоятельно в настройках индикатора, индикатор отражает статистику срабатывания targets на выбранном промежутке истории. 4. - Указание стрелочкой в какую сторону трейдер должен был открыть сделку в момент пробоя консолидации, если в настройках индикатора установлена стратегия "breakout" - пробой консолидации.

Отправка сообщений сигналов индикатора. Индикатор отправляет сообщения при появлении сигалов. Отправка может быть на почту, в торговый терминал и в виде push уведомлений на смартфон. Сообщения бывают нескольких видов: ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ РЕЖИМЕ ТОРГОВЛИ "breakout": Первое сообщение. ROBOT N4 TRADE N4 Коробка консолидации построена NZDUSD BUY STOP|0.61026|StopLoss|0.60839|Target:1|0.61123|2|0.61227|3|0.61330| SELL STOP|0.60839|StopLoss|0.61026|Target:1|0.60742|2|0.60638|3|0.60535| ROBOT - если индикатор настроен на несколько валютных пар, вы можете пронумеровать каждый индикатор в настройках, чтобы устранить путаницу при копировании сигналов на свой торговый счет. TRADE - каждый индикатор считает сделки, которые он сгенерировал, также чтобы устранить путаницу в присылаемых сигналах. Коробка консолидации построена - это надпись означает, что на данный момент времени на графике цены образовалась коробка консолидации. После идут параметры сделки. При стратегии "breakout" рекомендуется устанавливать два ордера на пробой консолидации. После того как состоится пробой консолидации второй отложенный ордер удаляется, если пробой был вверх, удаляется SELL STOP. Если пробой был вниз удаляется BUY STOP. Далее идут параметры отложенных ордеров, которые вам необходимо установить, если вы хотите использовать данную рекомендацию в своей торговле. Второе сообщение.

ROBOT N4 TRADE N4 NZDUSD BUY |0.61026|StopLoss|0.60839|Target:1|0.61123|2|0.61227|3|0.61330

Приходит после того как пробой коробки консолидации состоялся, это значит, что ваш отложенный ордер исполнился. Значит вам необходимо удалить второй отложенный ордер.

ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ РЕЖИМЕ ТОРГОВЛИ "false breakout":

Первое сообщение.

ROBOT N1 TRADE N31 XRPUSDT ВОЗМОЖЕН ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ SELL |0.5168|StopLoss|0.5199|Target:1|0.5153|2|0.5137|3|0.5122|

При включенном режиме "false breakout" сообщение о сделке приходит другого вида, будьте внимательны. Особенно если у вас на одном активе стоит два индикатора, один из которых анализирует пробои консолидаций, а второй ложные пробои консолидаций.

ВОЗМОЖЕН ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ - это сообщение означает, что на графике сформировалась ситуация, которая может стать ложным пробоем. В техническом анализе невозможно предсказать появление сигнала ложный пробой, ложный пробой можно обнаружить только в тот момент, когда он фактически сформировался на графике.

На picture 3 пример состоявшегося ложного пробоя.

1.- Ложный пробой.

2.- Стрелочка, показывающая в какую сторону нужно было установить отложенный ордер.

3.- Желтые параллельные линии - targets, которые вы устанавливаете в настройках индикатора.

4. - Момент времени, когда индикатор сгенерирует сообщение о вероятном появлении ложного пробоя, чтобы трейдер успел выставить отложенный ордер.

Формулировка "может" здесь применяется потому, что используя данный индикатор в своей торговле, вы торгуете отложенными ордерами, и рекомендация по установке отложенного ордера от индикатора приходит еще до фактического появления ложного пробоя. Отсюда, ситуация "ложный пробой" может либо состоятся, в таком случае ваш отложенный ордер будет исполнен. Либо ситуация не состоится, тогда вам нужно удалить свой отложенный ордер.

Второе сообщение, если ложный пробой состоялся, как в данном примере, индикатор присылает сообщение такого вида. По совпадению на записи "...ROBOT N1 TRADE N31..." вверху и внизу, вы видите что это одна и та же сделка. Если вы устанавливали отложенный ордер по рекомендации из примера, значит ваша сделка уже в работе.



ROBOT N1 TRADE N31 XRPUSDT SELL |0.5168|StopLoss|0.5199|Target:1|0.5153|2|0.5137|3|0.5122|





Вот такие сообщения приходят, если ложный пробой в итоге пробой не состоялся.

ROBOT N3 TRADE N37 ADAUSDT ВОЗМОЖЕН ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ BUY |0.2731|StopLoss|0.2708|Target:1|0.2743|2|0.2754|3|0.2766

ROBOT N3 TRADE N37 ADAUSDT ОТМЕНА ЛОЖНОГО ПРОБОЯ BUY |0.2731|StopLoss|0.2708|Target:1|0.2743|2|0.2754|3|0.2766|

Первое сообщение из крайнего примера сигнализирует трейдеру об установке отложенного ордера. Второе сообщение сигнализирует о том, что сигнал "ложный пробой" не состоялся. Значит рекомендуется удалить отложенный ордер.





Блок статистики.

На рисунке picture 4 расписана информация, которую содержит "блок статистики".

1. - Размер, высота, последней построенной коробки консолидации в пипсах.

2. - Цена верхней границы последней построенной консолидации.

3. - Цена нижней границы последней построенной консолидации.

4. - Количество найденных коробок консолидаций за выбранный пользователем период (отвечает Days Back)

5. - Количество консолидаций, в которых достигли первого "target 1", количество/%, вероятность положительно исхода при установке take profit на "target 1"

6. - Количество консолидаций, в которых достигли второго "target 2", количество/%, вероятность положительно исхода при установке take profit на "target 2"

7. - Количество консолидаций, в которых достигли третий "target 3", количество/%, вероятность положительно исхода при установке take profit на "target 3"





Описание параметров picture 5





Если вы хотите найти собственные параметры.

На данный момент есть расхождения при инициализации индикатора и при работе в режиме реального времени, или при прогоне в тестере стратегий. Поэтому мы рекомендуем следующий порядок работы с индикатором.

1. Выбрать интересующий актив и методом ручного подбора изменять настройки до тех пор, пока не получите интересующую вас статистику пробоев консолидаций или ложных пробоев консолидаций.

2. Для того чтобы удостовериться в работоспособности найденных параметров сделаете контрольный прогон в тестере стратегий. Рекомендуемое отклонение статистики при инициализации и при прогоне в тестере не более 3% в лучшую или в худшую сторону.

Планируем обновление индикатора, в котором постараемся свести к минимуму расхождения по поиску консолидаций в момент инициализации и при работе в режиме реального времени, или при прогоне в тестере стратегий.