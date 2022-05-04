Errori, bug, domande - pagina 86

Non credo. L'overloading delle funzioni standard è meglio non direttamente, ma dichiarandole nelle classi...

"Non credo" sembrerebbe riferirsi al fatto che tale caratteristica rimarrà in futuro,

perché ora è una possibilità.

Perché nelle classi, perché non possiamo fare un inluder di tutte le funzioni standard sovraccaricate e attaccarlo ovunque?

 
Urain:

Oh meraviglia, si scopre che è possibile sovraccaricare le funzioni predefinite.

o è un bug?


Puoi, ma fai attenzione a non essere sorpreso più tardi (quando ti dimentichi del sovraccarico). Vedere l'esempio per l'operazione di risoluzione del contesto ( :: )
 
Rosh:
Puoi, ma fai attenzione a non essere sorpreso più tardi (quando ti dimentichi del sovraccarico). Vedere l'esempio per l'operazione di risoluzione del contesto ( :: )

Grazie, capisco. In questo modo potete impostare lo scopo del sovraccarico e non dovete preoccuparvi del suo destino.

Ma in questo caso penso che sia la variante inluder che sarà utile, perché è abbastanza comodo selezionare una posizione per un id definito in precedenza.


Così Eva rimarrà probabilmente senza cervello perché dovranno darlo a esperti di mql - possono programmare ogni sorta di cose qui... :о)

Urain:

Zy Eva rimarrà probabilmente senza cervello perché dovranno darlo a degli esperti di mql, o programmare ogni sorta di roba qui... :о)

 
Ho trovato la seguente cosa, forse non è un errore ed è progettato in quel modo, cercando di scrivere un numero di tipo doppio in un oggetto testo, questa costruzione scrive una stringa nella forma di 0.00000000
ObjectSetString(0,"PIPSetEditBBdeviation",OBJPROP_TEXT,(string)BBdeviation);
DoubleToString è meglio in una volta sola, in modo da non farsi prendere dal futuro
 
sergeev:

meglio DoubleToString in una volta sola, in modo da non rimanere bloccati in futuro
Questo è comprensibile, dobbiamo far funzionare anche questo correttamente. la conversione inversa funziona comunque
 

Il compilatore è "silenzioso" quando controlla l'uguaglianza

void OnStart()
  {
    datetime Time=0;  
    
    if(Time=0) //???????? 
     {
       
     }
        
  }
 
Kos:

Il compilatore è "silenzioso" quando controlla l'uguaglianza


Quindi, prima si fa l'assegnazione Time=0e poi si controlla se è vero o falso. Perché dovrebbe importargli?

Kos:

Il compilatore è "silenzioso" quando controlla l'uguaglianza


Errore standard di molte persone, io stesso a volte mi faccio prendere (il confronto è implementato in modo diverso nelle diverse lingue)... 

void OnStart()
{
datetime Time=0;  
    
  if(Time==0)
  {
  //Так правильно       
  }
        
}
