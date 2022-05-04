Errori, bug, domande - pagina 86
Non credo. L'overloading delle funzioni standard è meglio non direttamente, ma dichiarandole nelle classi...
"Non credo" sembrerebbe riferirsi al fatto che tale caratteristica rimarrà in futuro,
perché ora è una possibilità.
Perché nelle classi, perché non possiamo fare un inluder di tutte le funzioni standard sovraccaricate e attaccarlo ovunque?
Oh meraviglia, si scopre che è possibile sovraccaricare le funzioni predefinite.
o è un bug?
Puoi, ma fai attenzione a non essere sorpreso più tardi (quando ti dimentichi del sovraccarico). Vedere l'esempio per l'operazione di risoluzione del contesto ( :: )
Grazie, capisco. In questo modo potete impostare lo scopo del sovraccarico e non dovete preoccuparvi del suo destino.
Ma in questo caso penso che sia la variante inluder che sarà utile, perché è abbastanza comodo selezionare una posizione per un id definito in precedenza.
Così Eva rimarrà probabilmente senza cervello perché dovranno darlo a esperti di mql - possono programmare ogni sorta di cose qui... :о)
meglio DoubleToString in una volta sola, in modo da non rimanere bloccati in futuro
Il compilatore è "silenzioso" quando controlla l'uguaglianza
Quindi, prima si fa l'assegnazione Time=0e poi si controlla se è vero o falso. Perché dovrebbe importargli?
Errore standard di molte persone, io stesso a volte mi faccio prendere (il confronto è implementato in modo diverso nelle diverse lingue)...