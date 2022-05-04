Errori, bug, domande - pagina 811
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Buon pomeriggio.
Sto cercando di usare MQL5. Hosmontato exp_tema.mq5 e ho modificato il codice. Ora dovrei stampare in log MA di ogni candela (ultime 20). Ma non capisco perché mancano alcune voci nel registro. Ho notato che se ma[3] manca nel registro allora non c'è ma[13]. Perché succede questo? Dov'è l'errore?
Ecco qui.
manca ovviamente un assegno:
Non c'è bisogno di un video.
Fate una stampa dettagliata nel codice, in modo da poter vedere nel log a cosa sono uguali le variabili intermedie.
#property copyright "Copyright 2011, "#property link "http://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
double Vhod=0;
Print("Начало_Vhod="+DoubleToString(Vhod,2));
Vhod=linfunc(15);
Print("Конец_Vhod="+DoubleToString(Vhod,2));
//---
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
double linfunc(double b) // имя функции и список параметров
{
double a=1;
while((a/b)<1 && !IsStopped())//-------------------
{
Print("а="+DoubleToString(a,2)+", b="+DoubleToString(b,2)+", a/b="+DoubleToString(a/b,2));
a=a+1;
}
Print("а="+DoubleToString(a,2)+", b="+DoubleToString(b,2)+", a/b="+DoubleToString(a/b,2));
Print("a+b="+DoubleToString(a+b,2));
double f=a+b;
// составной оператор
return(f); // возвращаемое значение
}
//+------------------------------------------------------------------+
Ecco il codice.
Ecco la sua stampa
GM 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:11 Start_Vhod=0.00
FO 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=1.00, b=15.00, a/b=0.07
JF 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=2.00, b=15.00, a/b=0.13
CQ 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=3.00, b=15.00, a/b=0.20
EH 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=4.00, b=15.00, a/b=0.27
KS 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=5.00, b=15.00, a/b=0.33
PJ 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=6.00, b=15.00, a/b=0.40
PE 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=7.00, b=15.00, a/b=0.47
HL 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=8.00, b=15.00, a/b=0.53
MF 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=9.00, b=15.00, a/b=0.60
JR 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=10.00, b=15.00, a/b=0.67
FK 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=11.00, b=15.00, a/b=0.73
OP 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=12.00, b=15.00, a/b=0.80
MI 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=13.00, b=15.00, a/b=0.87
KF 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=14.00, b=15.00, a/b=0.93
EO 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=15.00, b=15.00, a/b=1.00
DJ 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:14 a+b=30.00
RL 0 1 1 (EURUSD,M1) 18:11:17 End_Vhod=0.00
NH 2 1 (EURUSD,M1) 18:11:24 debug terminato
Se si esegue il debug EX5 non dall'editor, ma direttamente nel terminale - lo stesso risultato?
Puoi allegare il debug EX5?
Ecco la sua stampa
GM 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:11 Start_Vhod=0.00
FO 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=1.00, b=15.00, a/b=0.07
JF 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=2.00, b=15.00, a/b=0.13
CQ 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=3.00, b=15.00, a/b=0.20
EH 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=4.00, b=15.00, a/b=0.27
KS 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=5.00, b=15.00, a/b=0.33
PJ 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=6.00, b=15.00, a/b=0.40
PE 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=7.00, b=15.00, a/b=0.47
HL 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=8.00, b=15.00, a/b=0.53
MF 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=9.00, b=15.00, a/b=0.60
JR 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=10.00, b=15.00, a/b=0.67
FK 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=11.00, b=15.00, a/b=0.73
OP 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=12.00, b=15.00, a/b=0.80
MI 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=13.00, b=15.00, a/b=0.87
KF 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=14.00, b=15.00, a/b=0.93
EO 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:13 a=15.00, b=15.00, a/b=1.00
DJ 0 1 (EURUSD,M1) 18:11:14 a+b=30.00
RL 0 1 1 (EURUSD,M1) 18:11:17 End_Vhod=0.00
NH 2 1 (EURUSD,M1) 18:11:24 debug terminato
Non suona.
Win7 x64
MT5 x64 build 687
Se si esegue il debug EX5 non dall'editor, ma direttamente nel terminale - lo stesso risultato?
Puoi allegare il debug EX5?
È interessante, se lo eseguo da tester, dà 30, se lo eseguo come EA, dà anche 30 sulla stampa.
Se torno al debug, restituisce 0.
MetaDriver
Su quale costruzione e su quale tipo di (scusate l'espressione) ha funzionato.
Devo ancora stendere il video sarà, se nessun altro non può riprodurre questo miracolo.
Proprio lì
chiaramente privo di controlli:
Grazie, cercherò di aggiungerlo.
Ecco un video (ma scegliete una risoluzione superiore a 720, altrimenti tutto sarà in sapone)
https://www.youtube.com/watch?v=Prpw6DUYvjY&feature=youtu.be
Win7 64bit MT5 687 build
Come ho scoperto l'effetto quando il ritorno dà 0 sembra accadere solo nel debugger.
Allo stesso tempo, se uso solo il pulsante "passo mentre", sembra funzionare.
Se entro in while loop per uscire con il pulsante "step in", non funziona, l'uscita è stabilmente 0.
In generale, il video mostra tutto, ma come essere e cosa fare fino a quando non capisco (e perché è così solo io?)
Win7 64bit MT5 687 build
Durante l'ottimizzazione sono apparsi dei simboli incomprensibili
Nella scheda del grafico di ottimizzazione verticale, tutti i valori sono -1
Proprio lì
chiaramente privo di controlli:
Tuttavia, ho ancora problemi con i buffer: tutto è chiaro quando li leggo, ma non capisco come dovrebbero essere implementati nel codice. Se non è troppo disturbo, puoi inserirlo nel codice?