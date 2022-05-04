Errori, bug, domande - pagina 812
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Qual è la modalità bit del terminale?
Non ci sono tali informazioni nelle proprietà del terminale "About" (solo versione e build)
Ma non è nella cartella "Program Files (x86)", ma in "Program Files" dove su Win7 64 bit sono installati tutti i programmi che possono funzionare su 64 bit.
È logico supporre che debba essere a 64 bit.
(Sei in grado di ripetere come descritto e mostrato sopra?)
Non ci sono tali informazioni nelle proprietà del terminale "About" (solo versione e build)
Potete controllare il log del terminale all'avvio
.........
(Sei in grado di ripetere come descritto e mostrato sopra?)
Sì, ma solo quando viene premuto il pulsante "step out".
In tutte le altre opzioni di debug e nella compilazione tutto funziona correttamente. Conclusione - glitch nel debugger, quando si elabora "step out".
Scrivete a servicedesk, lo sistemeranno per la prossima build.
Il day-trading è il trading in posizioni lunghe o corte durante il giorno, senza portare le operazioni al giorno successivo.
Day-trading - è un sistema di trading? Voglioscrivere un articolo sui sistemi di trading, ma non sono abbastanza intelligente da capire come funziona il daytrading.
Il day-trading è il trading in posizioni lunghe o corte durante il giorno, senza portare le operazioni al giorno successivo.
Day-trading - è un sistema di trading? Voglio scrivere un articolo sui sistemi di trading, ma non ho abbastanza cervello per il daytrading.
Il day-trading è il trading in posizioni lunghe o corte durante il giorno, senza portare le operazioni al giorno successivo.
Day-trading - è un sistema di trading? Voglio scrivere un articolo sui sistemi di trading, ma non ho abbastanza informazioni sul daytrading.
Cari moderatori del sito. Gentilmente spostate il thread"Basket Trading, Binary Trading" creato dall'autore per errore nella sezione "Discussioni generali" nella sezione "Trading Systems", che corrisponde all'argomento del ramo. L'argomento è rilevante e interessante per molte persone. L'autore del ramo propone anche di spostarlo.
Grazie.
Sfortunatamente, non è un'opzione.
Cari moderatori del sito. Gentilmente spostate il thread"Basket Trading, Binary Trading" creato dall'autore per errore nella sezione "Discussioni generali" nella sezione "Trading Systems", che corrisponde all'argomento del ramo. L'argomento è rilevante e interessante per molte persone. L'autore del ramo propone anche di spostarlo.
Grazie.