MetaDriver:
Qual è la modalità bit del terminale?

Non ci sono tali informazioni nelle proprietà del terminale "About" (solo versione e build)

Ma non è nella cartella "Program Files (x86)", ma in "Program Files" dove su Win7 64 bit sono installati tutti i programmi che possono funzionare su 64 bit.

È logico supporre che debba essere a 64 bit.

Fia:

Potete controllare il log del terminale all'avvio


 
Fia:
.........

Sì, ma solo quando viene premuto il pulsante "step out".

In tutte le altre opzioni di debug e nella compilazione tutto funziona correttamente. Conclusione - glitch nel debugger, quando si elabora "step out".

Scrivete a servicedesk, lo sistemeranno per la prossima build.

Il day-trading è il trading in posizioni lunghe o corte durante il giorno, senza portare le operazioni al giorno successivo.

Day-trading - è un sistema di trading? Voglioscrivere un articolo sui sistemi di trading, ma non sono abbastanza intelligente da capire come funziona il daytrading.

 
Zeleniy:

Si riferisce agli stili di trading, più o meno. O metodi.
 
Zeleniy:

E poi c'è il termine commercio intraday (intraday trading). (Significa la stessa cosa. ))
 

Cari moderatori del sito. Gentilmente spostate il thread"Basket Trading, Binary Trading" creato dall'autore per errore nella sezione "Discussioni generali" nella sezione "Trading Systems", che corrisponde all'argomento del ramo. L'argomento è rilevante e interessante per molte persone. L'autore del ramo propone anche di spostarlo.

Grazie.

 
Sfortunatamente, non c'è questa opzione.
 
Rosh:
Capisco, grazie.
 
R0MAN:

In alternativa: create un nuovo thread in Trading Systems con un link ad uno esistente e continuatelo dove dovrebbe essere.
