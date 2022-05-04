Errori, bug, domande - pagina 386

Buon pomeriggio Sergei, il problema è simile WinXP SP3 32, deve essere venerdì 13 :) build 448

Il programma appena installato si blocca senza preavviso quando si aggiunge un indicatore o si cerca di cambiare i parametri di uno esistente. La vecchia versione non è stata aggiornata per mesi - funziona bene, dopo l'aggiornamento automatico si blocca allo stesso modo. Come posso sbarazzarmi di questo inconveniente? Come posso disabilitare l'aggiornamento automatico - sono stufo dei glitch dell'aggiornamento automatico, quando dopo il prossimo aggiornamento non funziona più nulla?

 

Sono d'accordo con gli oratori precedenti.

Quando provo ad aprire le proprietà della finestra (sia tramite menu che tramite il tasto F8), il terminale si chiude silenziosamente.

costruire 448

 
s2101:

costruire 448 W XP3 32

Penso che questo sia l'aggiornamento "migliore" di tutti.

Mi dispiace, cercheremo di risolvere il bug lunedì.

Puoi dare maggiori informazioni sugli antivirus installati (versioni esatte)?

 
Se non volete aspettare la nuova versione, potete prendere il file "terminal.exe" da qualsiasi vecchia versione e sovrascriverlo con quello nuovo. Nelle impostazioni del firewall disabilitate la porta 2000 sulla quale il programma viene aggiornato e usatelo in modo sicuro senza problemi di aggiornamento automatico. Tutto il resto funziona.
 
Renat:

Ci dispiace, cercheremo di correggere l'errore lunedì.

Puoi dare maggiori informazioni sugli antivirus installati (versioni esatte)?

Stesso problema. Il terminale va in crash quando si aggiungono indicatori standard.


 

Windows XP (32 bit). Kaspersky Internet Security 2010 Versione 9.0.0.736 (a.b.c.d.e.f.g) - 448 blocchi della costruzione del terminale quando si cerca di chiamare le proprietà degli indicatori e quando si aggiungono nuovi indicatori al grafico

Windows 7 (32 bit) Avira Antivirus Personal - 448 build del terminale funziona bene, gli indicatori sono aggiunti, le proprietà sono chiamate

Windows XP SP3 MUI (32 bit). Kaspersky Internet Security 2011. 11.0.2.556 (b.c.d) - 448 build. Il terminale va in crash quando si cerca di chiamare le proprietà dei grafici, aggiungendo indici.
 

Ho riprodotto il problema del crash in WinXP. Non si tratta di antivirus.

Controlleremo e risolveremo il problema.

 

Win XP SP2 - stessa cosa.

Antivirus - NOD32. versione 2.51.30

 
Il problema è stato localizzato e sarà aggiornato oggi
