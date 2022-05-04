Errori, bug, domande - pagina 386
Buon pomeriggio Sergei, il problema è simile WinXP SP3 32, deve essere venerdì 13 :) build 448
Il programma appena installato si blocca senza preavviso quando si aggiunge un indicatore o si cerca di cambiare i parametri di uno esistente. La vecchia versione non è stata aggiornata per mesi - funziona bene, dopo l'aggiornamento automatico si blocca allo stesso modo. Come posso sbarazzarmi di questo inconveniente? Come posso disabilitare l'aggiornamento automatico - sono stufo dei glitch dell'aggiornamento automatico, quando dopo il prossimo aggiornamento non funziona più nulla?
Sono d'accordo con gli oratori precedenti.
Quando provo ad aprire le proprietà della finestra (sia tramite menu che tramite il tasto F8), il terminale si chiude silenziosamente.
costruire 448
costruire 448 W XP3 32
Penso che questo sia l'aggiornamento "migliore" di tutti.
Mi dispiace, cercheremo di risolvere il bug lunedì.
Puoi dare maggiori informazioni sugli antivirus installati (versioni esatte)?
Stesso problema. Il terminale va in crash quando si aggiungono indicatori standard.
Windows XP (32 bit). Kaspersky Internet Security 2010 Versione 9.0.0.736 (a.b.c.d.e.f.g) - 448 blocchi della costruzione del terminale quando si cerca di chiamare le proprietà degli indicatori e quando si aggiungono nuovi indicatori al grafico
Windows 7 (32 bit) Avira Antivirus Personal - 448 build del terminale funziona bene, gli indicatori sono aggiunti, le proprietà sono chiamate
Ho riprodotto il problema del crash in WinXP. Non si tratta di antivirus.
Controlleremo e risolveremo il problema.
Win XP SP2 - stessa cosa.
Antivirus - NOD32. versione 2.51.30