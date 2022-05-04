Errori, bug, domande - pagina 737

-Alexey-:
Perché quando premo il pulsante "Start" il tester non fa il test dal livello di deposito iniziale, ma dal livello in cui è finito l'ultimo test. Non c'è un tale problema nel 4. Come iniziare i test dal livello di deposito iniziale?

Non possiamo riprodurre la situazione che descrive.

Diamo più dettagli

stringo:

Non possiamo riprodurre la situazione che descrive.

Dacci più dettagli

Genero una parabolica nel wizard sulla media con uno stop. Eseguo un test sui prezzi aperti e clicco su annulla. Lo eseguo per la seconda volta e ottengo la situazione descritta sopra (il grafico del saldo e del capitale non viene disegnato di nuovo ma continua). Gli Expert Advisors che non provengono dal Wizard sono OK.
Questo sembra essere un bug.

Nella modalità di test multivaluta, quando si aspetta la comparsa di una nuova barra su due strumenti, il tester non si comporta correttamente.

Un piccolo chiarimento. Nella funzione isNewBar, quando una nuova barra appare sul simbolo principale, aspettiamo che una nuova barra appaia nel ciclo sull'altro simbolo.

Sto incollando il codice.

//в тестере баг в режиме мультивалютного тестирования
//позиция открывается если на двух инструментах появился новый бар 
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\OrderInfo.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
//--- input parameters
input int      Per=10;//период средней 
input string   Instrum1="EURUSD";//первый инструмент
input string   Instrum2="GBPUSD";//второй инструмент
//-------------------------------------------------------
CTrade   trade;//торговые функции
COrderInfo orderinfo;//информация об ордере
CPositionInfo  posinfo;//информация о позиции
int hiMA ;//хэндл индикатора 
int OnInit()
  {
      hiMA=iMA(_Symbol,_Period,Per,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN) ;
      if(hiMA < INVALID_HANDLE) return(-1) ;
      return(0);
  }
//====================================================================
void OnDeinit(const int reason)
  {
   IndicatorRelease(hiMA) ;
  }
//=====================================================================
void OnTick()
  {
      if(!isNewBar(Instrum2)) return   ;
      //Print("  Это новый бар  ");
      double   Ma[1] ;//показания индикатора 
      CopyBuffer(hiMA,0,0,1,Ma) ;
      MqlTick price;// будет использоваться для получения текущих/последних котировок цены
      bool possel=posinfo.Select(Instrum1) ;
      SymbolInfoTick(Instrum1,price) ;
      if(possel && price.bid > Ma[0] && posinfo.PositionType() == POSITION_TYPE_SELL)
         {//цена выше средней закрываем короткую позу
            trade.PositionClose(Instrum1) ; return ;
         }
      if( !possel && price.bid > Ma[0])
         {//цена выше средней нет поз открываем длинную позу 
            trade.Buy(0.1,Instrum1,0,0,0,NULL) ; return ;
         }
      if( possel && price.ask < Ma[0] && posinfo.PositionType() == POSITION_TYPE_BUY)
         {//цена ниже средней закрываем длинную позу
            trade.PositionClose(Instrum1) ; return ;
         } 
      if(!possel && price.ask < Ma[0])
         {// цена ниже средней нет поз открываем короткую позу
            trade.Sell(0.1,Instrum1,0,0,0,NULL) ;
         }
      return ;
  }
//=======================================================================
bool isNewBar(string other_symbol)
  {//возвращает труе если новый бар на двух инструментах
   static datetime last_bar_time=0;
   int cntsleep ;
   if(last_bar_time==0)
     {//--- это первый вызов, запишем время открытия и выйдем
      last_bar_time=(datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,Period(),SERIES_LASTBAR_DATE);
      return(false);
     }
   datetime curr_time=(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_LASTBAR_DATE);
   if(curr_time!=last_bar_time)
     {//время открытия не совпадает это новый бар 
      last_bar_time=curr_time;
      cntsleep=0 ;
      while(!(curr_time == (datetime)SeriesInfoInteger(other_symbol,Period(),SERIES_LASTBAR_DATE)))
         {// ждем появления нового бара на втором инструменте   
            Sleep(5000); 
            if(cntsleep >10) return(false) ;// недождались 
            cntsleep++ ;
         }
      return(true) ;
     }
    return(false) ;
  }
ivandurak:

Questo sembra essere un bug.

In modalità test multivaluta, quando si aspetta che una nuova barra appaia su due strumenti, il tester non si comporta correttamente.


Cosa vedi esattamente come un bug, per favore spiega. Non avete dato alcun dettaglio dei test, né del risultato ottenuto, né del risultato atteso.

Inoltre, vorrei attirare la vostra attenzione sulle basi del test in MetaTrader 5. Spiega il meccanismo di generazione delle zecche e i concetti di base.

 
Rosh:

Cosa vedi esattamente come un bug, per favore spiega. Non hai fornito alcun dettaglio dei test o del risultato che hai ottenuto, e non conosci il risultato atteso.

Inoltre, vorrei attirare la vostra attenzione sulle basi del test in MetaTrader 5. Spiega il meccanismo di generazione delle zecche e i concetti di base.

È facile.

Avviamo l'Expert Advisor per l'ottimizzazione e vediamo il risultato.

Per esempio, scegliamo il 4° passaggio, eseguiamo l'Expert Advisor e otteniamo il suo funzionamento normale con tutti i trade, ed ecco il rapporto.

Ho una sensazione. Nella modalità di ottimizzazione multi-valuta il tester non può legare un trade alla barra se non è stato aperto sulla barra aperta.

Se la funzione isNewBar ha commentato il ciclo e non aspetta la comparsa di una nuova barra su un altro simbolo, tutto funziona. Terminale versione 5 build 642.

Ho letto gli articoli e ho letto i codici da lì. Anche se, mi conosco, dovrò rileggerli.

Buone feste.

 
-Alexey-:
Genero nella procedura guidata un EA su medio con uno stop parabolico. Eseguo un test sui prezzi aperti e clicco su "annulla". Lo eseguo per la seconda volta e ottengo la situazione descritta sopra (il grafico del saldo e del capitale non viene ridisegnato ma continua). Gli Expert Advisors che non provengono dal Wizard sono OK.

Creare un'applicazione servicedesk, specificando

  • numero di costruzione
  • La modalità bit del sistema e la versione di Windows.
  • allega il codice dell'Expert Advisor
  • impostazioni e parametri di ingresso dell'EA
 

Ecco un pezzo di codice. Come rendere i parametriinput int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; da non ottimizzare quandotrpar2=false 

//------------------------------------------------------------
input bool  trpar1=true ;//разрешение торговли по EURUDSD
input int   greurusd=100;//сетка для EURUSD
input int   grgbpusd=100;//сетка для GBPUSD
//------------------------------------------------------------
input bool  trpar2=true;//
input int   grusdchf=100;//
input int   grusdjpy=100;//
//------------------------------------------------------------
input bool  trpar3=true;//
input int   graudjpy=100;//
input int   grchfjpy=100;//
 
ivandurak:

Ecco un pezzo di codice. Come rendere i parametriinput int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; da non ottimizzare quandotrpar2=false

Non spuntare le caselle di controllo nel tester contro questi parametri. O chiarisci la domanda, altrimenti vedo un'ambiguità. :)

 

Domanda:

Dovete passare un array di puntatori a oggetti a una funzione. Per riferimento, ovviamente (un array).

Quale sintassi usare?

void MyFunc(MyClass &*MayClassPointersArray[]);  / не компилируется.
void MyFunc(MyClass *&MayClassPointersArray[]);  / компилируется, но сомневаюсь что смысл правильный

O dovrei usarlo in qualche altro modo?

 
ivandurak:

Ecco un pezzo di codice. Come rendere i parametriinput int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; da non ottimizzare quandotrpar2=false 

input bool trpar2=true;
input int grusdchf=100;
input int grusdjpy=100;

if (trpair2==false)  // если false то всегда 100
  {
   x_grusdchf=100;
   x_grusdjpy=100;
  }
 else                // если true то значения с перебора 
  {
   x_grusdchf=grusdchf;
   x_grusdjpy=grusdjpy;
  }
Le caselle di controllo sono abilitate su tutti e tre gli ingressi e poi si blocca a false.
