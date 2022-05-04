Errori, bug, domande - pagina 737
Perché quando premo il pulsante "Start" il tester non fa il test dal livello di deposito iniziale, ma dal livello in cui è finito l'ultimo test. Non c'è un tale problema nel 4. Come iniziare i test dal livello di deposito iniziale?
Non possiamo riprodurre la situazione che descrive.
Diamo più dettagli
Questo sembra essere un bug.
Nella modalità di test multivaluta, quando si aspetta la comparsa di una nuova barra su due strumenti, il tester non si comporta correttamente.
Un piccolo chiarimento. Nella funzione isNewBar, quando una nuova barra appare sul simbolo principale, aspettiamo che una nuova barra appaia nel ciclo sull'altro simbolo.
Sto incollando il codice.
Questo sembra essere un bug.
In modalità test multivaluta, quando si aspetta che una nuova barra appaia su due strumenti, il tester non si comporta correttamente.
Cosa vedi esattamente come un bug, per favore spiega. Non avete dato alcun dettaglio dei test, né del risultato ottenuto, né del risultato atteso.
Inoltre, vorrei attirare la vostra attenzione sulle basi del test in MetaTrader 5. Spiega il meccanismo di generazione delle zecche e i concetti di base.
È facile.
Avviamo l'Expert Advisor per l'ottimizzazione e vediamo il risultato.
Per esempio, scegliamo il 4° passaggio, eseguiamo l'Expert Advisor e otteniamo il suo funzionamento normale con tutti i trade, ed ecco il rapporto.
Ho una sensazione. Nella modalità di ottimizzazione multi-valuta il tester non può legare un trade alla barra se non è stato aperto sulla barra aperta.
Se la funzione isNewBar ha commentato il ciclo e non aspetta la comparsa di una nuova barra su un altro simbolo, tutto funziona. Terminale versione 5 build 642.
Ho letto gli articoli e ho letto i codici da lì. Anche se, mi conosco, dovrò rileggerli.
Buone feste.
Genero nella procedura guidata un EA su medio con uno stop parabolico. Eseguo un test sui prezzi aperti e clicco su "annulla". Lo eseguo per la seconda volta e ottengo la situazione descritta sopra (il grafico del saldo e del capitale non viene ridisegnato ma continua). Gli Expert Advisors che non provengono dal Wizard sono OK.
Creare un'applicazione servicedesk, specificando
Ecco un pezzo di codice. Come rendere i parametriinput int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; da non ottimizzare quandotrpar2=false
Ecco un pezzo di codice. Come rendere i parametriinput int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; da non ottimizzare quandotrpar2=false
Non spuntare le caselle di controllo nel tester contro questi parametri. O chiarisci la domanda, altrimenti vedo un'ambiguità. :)
Domanda:
Dovete passare un array di puntatori a oggetti a una funzione. Per riferimento, ovviamente (un array).
Quale sintassi usare?
O dovrei usarlo in qualche altro modo?
