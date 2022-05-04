Errori, bug, domande - pagina 679
Di nuovo venticinque.
Ho trovato molte domande e risposte sull'errore 4802 in diversi rami del forum. Ho controllato tutto nel mio codice (percorsi sul disco e nel mio iCustom), compilato l'indicatore personalizzato, compilato anche quello principale - il terminale mostra errore:"2012.03.24 16:44:31 11 (NZDUSD,H4) cannot load custom indicator 'C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Indicators\Examples\iCFractals.mq5' [4802]".
iCFractals.mq5 è una copia del Fractals.mq5 standard , l'indicatore principale è una copia di iFractals dal file di aiuto con sostituzione:
al codice di cui sopra.
Costruire 619 x32.
Sei sicuro di aver fatto tutto come descritto nell'aiuto? https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom C'è anche un esempio qui sotto.
Ha fatto tutto. Mi sono anche pizzicato per sicurezza. Nessuna fortuna.
Poi l'ho fatto di nuovo, senza speranza, perché l'ultima volta non ha funzionato: ho rimosso l'estensione dal nome dell'indicatore. Ora ha funzionato.
Grazie!
Quali disastri risulteranno dall'introduzione di un parametro aggiuntivo come i tempi accurati(M1) degli estremi alti e bassi per ogni barra (eccetto il timeframe M1) per il terminale? Per ora, tutti i valori temporali accurati delle barre dei timeframe più alti devono essere calcolati con un dispendio di risorse per mezzo di MQL. Personalmente mi manca l'accesso ai valori esatti già pronti. Se la storia è calcolata in minuti e altri intervalli di tempo sono generati localmente da M1, il terminale può semplicemente calcolare valori accurati allo stesso tempo e aggiungerli al database che crescerà un po'. In generale, non essere pronti con i tempi esatti delle barre comporta un sacco di problemi, come la necessità di preoccuparsene e l'impossibilità in linea di principio di limitare il numero di barre nella finestra del terminale, perché i calcoli di raffinazione vanno in profondità nella storia che non può essere limitata e di conseguenza causano un overflow di memoria, per non parlare della durata dei calcoli... Non è in alcun modo un problema secondario.
In linea di principio, i costi di memoria non aumenteranno molto, perché non abbiamo bisogno di memorizzare datetime high & low, ma solo la differenza con l'apertura della barra.
Ma penso che non sia l'ora esatta di alto e basso che è più importante per molti di coloro che sono interessati, è quale è venuto prima. Non sempre la candela di un toro va prima in basso, a volte è viceversa, ma è raro. Ma finché la modellazione è accurata, penso che non farà alcun danno codificare il più presto.
Ed è un consumo minimo di memoria (1 bit in più).
Urain:
Ma dal momento che si afferma che la modellazione è accurata, non credo che farebbe male al codice di chi l'ha preceduto.
La modellazione è accurata e si basa sulle informazioni dei verbali.
Ma se qualcuno del Daily vuole conoscere alcuni dati sommari della storia precedente, è necessario prendere quella storia (minuto per minuto) e analizzarla. Non c'è bisogno di inventare varianti di "extremum high-low, ecc." - questi sono solo casi speciali.
Renat, la tua storia minuta è insolitamente laboriosa da analizzare. Una tale analisi è irta di molti "simpatici inconvenienti" [(c) MetaQuotes Software Corp.] E voi sapete perché - a causa delle barre mancanti.
--
Se volete fare un terminale avanzato , dovete introdurre sistematicamente delle caratteristiche avanzate nel terminale. Fare cose che nessuno dei concorrenti ha fatto. Cioè, allontanarsi dalla tradizione a favore di una maggiore informatizzazione, velocità, coerenza (interconnettività), efficacia dei costi e altre usabilità. Voi fate regolarmente lo stesso errore strategico: concentrate il vostro processo decisionale sulla dimensione statistica dei gruppi di consumatori di un particolare servizio.
Rendere un prodotto conveniente (= in qualche modo attraente?) per una maggioranza statistica di utenti e supporre che questa maggioranza inizierà automaticamente a consumare il prodotto in massa è una politica utopistica. Il branco ha una struttura gerarchica e segue sempre i leader dei sottogruppi. Finché questo non diventerà un assioma della vostra strategia di usabilità, continuerete a fare grossolani errori di calcolo nel valutare il potenziale appeal dei vostri servizi.
Nel contesto di cui sopra, ci sono enormi risorse per aumentare l'attrattiva del terminale per le masse - ad esempio, per implementare finalmente una cronologia dei minuti "senza buchi", la possibilità di testarlo su quotazioni di terzi, ordini CCA, e molti altri servizi "statisticamente non richiesti" che sono di reale (non solo scritti dal nulla) interesse per i leader intellettuali nei vostri forum.
Spetta al programmatore analizzare i dati. La domanda di cui sopra era puramente privata e non ha nulla a che fare con noi o con il terminale.
Le domande sulle barre mancanti sono dovute all'ignoranza della situazione del mercato. Guardate i grafici delle azioni o dei futures per ampliare i vostri orizzonti e le domande su "non dovrebbero esserci buchi" spariranno all'istante.
Se volete fare un terminale avanzato , dovreste sistematicamente implementare funzioni avanzate nel terminale. Fate qualcosa che nessuno dei vostri concorrenti fa. Cioè si discostano dalla tradizione in favore di una maggiore informatività, velocità, sistematicità (interconnettività), economia e altre usabilità. Voi fate regolarmente lo stesso errore strategico: concentrate il vostro processo decisionale sulla dimensione statistica di specifici gruppi di consumatori di servizi.
Queste sono parole generali. Soprattutto sulla strategia.