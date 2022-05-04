Errori, bug, domande - pagina 334
Ha ha ...
accelerare ...
Bisogna comprare la storia della merce e per un sacco di soldi... Chi vi darà così facile ...
1. Lo so, lo so. :)
Ricordo che il server MT4 scambiava i simboli MICEX.
2. Se volessi un archivio di quotazioni capirei dove prenderlo (ma potrebbe funzionare solo per MT4)...
Fai finalmente i due segni di spunta su "Conferma manuale per esperti
Cos'è questa caratteristica? Cosa fa (fornisce)? Per favore, spiegate in poche parole.
Non ho lavorato con MT4. Lì ci sono altre caselle di controllo. Uno non permette all'Expert Advisor di operare se l'operazione non è confermata dal trader, e il secondo permette di caricare la funzionalità di una particolare DLL solo dopo il permesso del trader.
Sì, non ho familiarità con MT4. Quindi sono stati incoraggiati gli Expert Advisors che non fanno trading in modo indipendente?
Le situazioni sono diverse, alcune persone hanno bisogno che un Expert Advisor sia completamente automatico, mentre altri vogliono avere il pieno controllo del processo (se possibile, e influenzarlo).
Personalmente ho incontrato diverse volte situazioni in cui l'EA è entrato accidentalmente (o intenzionalmente) in un modello e ha iniziato a fare trading in un modo diverso e in un luogo diverso.
C'è stato un caso in cui ho accidentalmente cambiato un simbolo sul secondo grafico invece di uno (c'era un MAKDi standard) ed è iniziato...
Domanda: quale parametro (come #proprietà) indicherà la modalità predefinita "Inherit Scale" all'indicatore
Ottengo la seguente immagine per impostazione predefinita
media blu senza ereditare la scala.
Sono due indicatori in una finestra.
Qual è il problema? Ho scaricato Metatrader 5, ho aperto un conto demo: ho inserito i dati, ho premuto su e ho ottenuto
Questo è quanto.
Questo era un problema temporaneo dovuto a un certificato SSL scaduto, appena risolto.
Si prega di riprovare.
Nessuna possibilità di lavorare con il terminale durante il fine settimana... Quando si cerca di ottenere CopyRates da altri timeframe ci sono orribili timeout di 46 secondi ciascuno...
Nessun problema del genere nei giorni feriali