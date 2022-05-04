Errori, bug, domande - pagina 261
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Una volta chiesi su un forum (molto tempo fa, quando MT5 era molto grezzo) se era possibile aprire due grafici di diversi timeframe in una finestra. Qualcuno ha risposto che era possibile. Ho installato MT5 ora e non vedo tale opzione. Qualcuno può confermare questo e se sì come farlo?
Grazie!
Se è possibile, allora uno dei grafici dovrà essere disegnato da un indicatore specializzato in un'area separata.
Non credo che ci sia un'altra opzione (non posso dirlo con certezza), anche se devi chiarire cosa intendi per "grafico".
Se è possibile, allora uno dei grafici dovrà essere disegnato da un indicatore specializzato in un'area separata.
Sembra che non ci siano altre opzioni (non posso dirlo con certezza), anche se è necessario specificare cosa si intende con la parola "grafico".
Era anche possibile disegnare per indicatore in MT4. Chart - all'interno della scheda EURUSD per aprire due grafici indipendenti, diciamo M30 e H4.
Era possibile disegnare per indicatore in MT4. Grafico - all'interno della scheda EURUSD apri due grafici indipendenti, diciamo M30 e H4.
Inserisci-Oggetti-Grafici Oggetti-Grafo
Solo così...
Insert-Images-Graphic-Images-Graphic
È solo che...
Proprio quello di cui ho bisogno! Grazie mille!
Insert-Ibjects-Graphic-Ibjects-Graphic
proprio come questo...
Proprio quello di cui avevo bisogno! Grazie mille!
C'è anche il ChartInChart Expert Advisor predefinito che disegna questo
C'è anche il ChartInChart Expert Advisor predefinito che disegna questo
Grazie!
Ti riferisci ai numeri sulla scala dei prezzi dei simboli che contengono yen? Se è così, è probabilmente una questione di formattazione del valore frazionario del prezzo per visualizzarlo sulla scala, qualcosa come %10.{SYMBOL_DIGITS}f
Penso che gli sviluppatori non abbiano pensato che fosse necessario aggiungere un ulteriore controllo per assicurarsi che il valore sia un intero.
Piuttosto, si tratta di numeri tondi sulla scala dei prezzi, cioè Euro 1,3100 , 1,3200 , ecc. e non di numeri interi. Mancano e c'è sicuramente un punto qui).
Se ricordo bene, ha a che fare con uno specifico algoritmo di disegno della griglia.
Nel fare ciò, è necessario ottenere celle di una certa dimensione (la questione è stata discussa più dettagliatamente qui o su un forum vicino).