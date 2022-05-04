Errori, bug, domande - pagina 238
Da un paio di giorni il terminale si spegne quando si apre la finestra del tester. Quale potrebbe essere il problema? C'è stata una nuova build del 15.12 proprio ora, potrebbe essere a causa di questo? Tutto ha funzionato bene fino ad ora, Windows 7. Riavviato e reinstallato diverse volte, nessuna fortuna. AIUTO!
Puoi scrivere al Service Desk con tutti i dettagli di cui hai bisogno?
1. Dopo l'aggiornamento, quando si seleziona uno dei consulenti nella finestra del tester: "advisor", la finestra del terminale si chiude (si minimizza). In futuro, dopo l'accensione del terminale, in 2-3 secondi il terminale si chiude arbitrariamente.
L'Expert Advisor che hai selezionato è stato compilato secondo l'allegato Pr1.
2. Quando si elimina il file exe5 selezionato, il terminale funziona normalmente con altri EA.
3. Prima dell'aggiornamento, il terminale con l'EA specificato funzionava normalmente.
4. Qual è il motivo per cui il terminale è stato sepolto?
MT5CLW descrizione del problema:
Tempo : 2010.12.18 17:37 (0:03:52)
Programma: Terminale client
Versione: 500.370 (15 dicembre 2010)
Revisione : 27654
OS: Windows 7 Professional (Build 7600)
Processori: 4 x X64 (livello 6)
Memoria: 8311080/1675076 kb
Virtuale : 8589934464/8589746680 kb
CrashMD5 : 9337A9B6584FD94312599CBCD124675C
Eccezione: C0000005 a 000000014034CEC9 letto a 00000001000015E8
Moduli: 0000000140000000 00B3B000 terminal64.exe (5.0.0.370)
0000000073550000 0002E000 wlidnsp.dll (6.500.3165.0)
000000014034CEC4:00005 [000000014034CEC9] #12488 (terminal64.exe)
Registri: RAX=00000001000015E0 RIP=000000014034CEC9 EFLGS=00010246
: RBX=00000000033E2E50 RSP=00000012F758 RBP=000000000000000000000001
: RCX=000000000003552CD8 RSI=00000033C9B0 CS=0033
RDX=00000000000000000000000000000000 RDI=00000000000000000001 DS=002b
R8 =0000000001D6A1B8 R12=0000000000000001 ES=002b
R9=00000000000000000007 R13=00000000FFFFFFFFFF FS=0053
R10=00000000000352EE88 R14=00000001404A86F0 GS=002b
R11=00000000000000000008 R15=00000000000000000000 SS=002b
Problema simile:
Tempo : 2010.12.18 19:46 (0:02:18)
Programma: Terminale client
Versione: 500.370 (15 dicembre 2010)
Revisione : 27654
OS: Windows 7 Professional (Build 7600)
Processori: 4 x X86 (livello 6)
Memoria: 1833392/795584 kb
Virtuale : 2097024/1800948 kb
CrashMD5 : 3911FA0C9824ADAF76FA3234759FC4B7
Eccezione: C0000005 a 772820CB scrivere a 5F6F0001
Moduli: 00400000 00955000 terminal.exe (5.0.0.370)
16080000 00019000 mdnsnsp.dll (1.0.3.1)
69A70000 00008000 pshook.dll (3.1.1.72)
77281FA1:0012A [772820CB] RtlIdentifierAuthoritySid (ntdll.dll)
7728A44C:001AB [7728A5F7] RtlCopyString (ntdll.dll)
Registri: EAX=5F6F0001 EIP=772820CB EFLGS=00010206 ES=0023
EBX=F1100200 ESP=0012D93C EBP=0012D970 FS=003b
ECX=000221DB ESI=05DD17C3 CS=001b GS=0000
: EDX=00000002 EDI=F1100000 DS=0023 SS=0023
Reinstallate Windows 7 su uno funzionante e tutto funzionerà!
Ho notato la seguente cosa (EURUSD,M1):
Il terminale ha lavorato tutto il giorno, ci sono state interruzioni nella connessione. E poi si scopre che manca un numero significativo di barre. A prima vista, sembra che la base dei minuti di M1 non sia stata aggiornata quando la connessione è stata ripristinata.
Mi è successo spesso su Alpari su Monday....
Mi è stato detto dal Service Desk che non è un loro problema, è di Alpari....
Quale broker sei?
