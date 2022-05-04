Errori, bug, domande - pagina 113
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Significa che anche voi avete un bug, ma meno di me.
Forse dovreste cercarlo nella connessione del software al sistema.
Che tipo di sistema avete?
Ho un core2duo 1.3 Ghz 64 Win7 licenza HB, 4GB ddr 2 RAM, costruire. 316
Più o meno come il tuo, costruzione mt5. 316
diciamo che il ciclo parte da zero... anche se dove sta scritto che i numeri degli accordi partono da zero? A giudicare dal fatto che ora si ottiene 10611 (prima era 611, invece di circa 2000), cioè, più la dimensione del deposito originale, non ne sono sicuro... anche se è zero anche uno non capisco ancora da dove viene 10.000
Debugger, vedo, F11...
Hai applicato la proprietà DEAL_TYPE dello scambio, e dovresti avere DEAL_ENTRY.
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT), возвращает ноль?
0 significa nessuna restrizione.
Avete applicato la proprietà DEAL_TYPE della transazione, invece di DEAL_ENTRY.
Giusto, merda... Grazie!
Sì... non è bene pensare che se non funziona, deve essere un difetto dello sviluppatore... :)
Il ciclo parte da zero...
Cosa c'è che non va nel debugger? Le variabili "ticket" e "profit-period" avrebbero dovuto mostrare dei valori lì, perché non lo fanno?
Più o meno come il tuo, costruzione MT5. 316
Cosa significa? Compilare la funzione OnDeinit definita con parametri errati
Ecco il mio deinit:
Cosa significa? Compilare lafunzione OnDeinit definita con parametri errati
Ecco il mio deinit:
Sembra che manchi un parametro - const int reason
come questo:
Stesso errore durante la compilazione della funzione OnDeinit definita con parametri errati
Nessuno usa il deinit?
come questo:
Stesso errore durante la compilazione dellafunzione OnDeinit definita con parametri errati
Nessuno usa deinit?
Il service-desk non funziona.
Dopo aver premuto il pulsante "Save", la barra di stato mostra "Waiting for reply from login.mql5.com" per circa 20 secondi e poi un arancione "An error has occurred".
Ho provato sia Re-Login che Ctrl+F5, ma non aiuta. FireFox 3.6.8
Il problema stesso:
Описание проблемы
Intestazioni errate nel rapporto della cronologia del conto salvato dal terminale:
Risultato
- I più grandi scambi in perdita (% di tutti):
- Media dei trade in perdita (% di tutti ):
Risultato atteso
- I più grandi scambi in perdita:
- Scambi in perdita media: