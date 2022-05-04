Errori, bug, domande - pagina 113

Nuovo commento
 
SHOOTER777:

Significa che anche voi avete un bug, ma meno di me.

Forse dovreste cercarlo nella connessione del software al sistema.

Che tipo di sistema avete?

Ho un core2duo 1.3 Ghz 64 Win7 licenza HB, 4GB ddr 2 RAM, costruire. 316

Più o meno come il tuo, costruzione mt5. 316


 
Dmitriy2:

diciamo che il ciclo parte da zero... anche se dove sta scritto che i numeri degli accordi partono da zero? A giudicare dal fatto che ora si ottiene 10611 (prima era 611, invece di circa 2000), cioè, più la dimensione del deposito originale, non ne sono sicuro... anche se è zero anche uno non capisco ancora da dove viene 10.000

Debugger, vedo, F11...

Hai applicato la proprietà DEAL_TYPE dello scambio, e dovresti avere DEAL_ENTRY.

if(HistoryDealGetInteger(тикет,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN || HistoryDealGetInteger(тикет,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_STATE)
[Eliminato]  
Kos:
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT), возвращает ноль?
Renat:
0 significa nessuna restrizione.
Perché non DBL_MAX?
 
Valmars:

Avete applicato la proprietà DEAL_TYPE della transazione, invece di DEAL_ENTRY.

Giusto, merda... Grazie!

Sì... non è bene pensare che se non funziona, deve essere un difetto dello sviluppatore... :)

Il ciclo parte da zero...

Cosa c'è che non va nel debugger? Le variabili "ticket" e "profit-period" avrebbero dovuto mostrare dei valori lì, perché non lo fanno?

 
sergey1294:

Più o meno come il tuo, costruzione MT5. 316


Ho scritto al Service Desk sui nostri problemi, mi hanno risposto che hanno risolto - "Errore in matematica con lunghi sotto x64 è stato risolto", ora devo aspettare una settimana per la nuova build. - Aspetterò una settimana per la nuova build. Ho intenzione di fare qualche altra parte del codice.
 

Cosa significa? Compilare la funzione OnDeinit definita con parametri errati

Ecco il mio deinit:

void OnDeinit() {ObjectDelete(0,"TRADE"); ObjectDelete(0,"TimeToBarEnd");}


[Eliminato]  
maryan.dirtyn:

Cosa significa? Compilare lafunzione OnDeinit definita con parametri errati

Ecco il mio deinit:


Il parametro const int reason sembra mancare
 
Interesting:
Sembra che manchi un parametro - const int reason

come questo:

void OnDeinit(const int reason) {ObjectDelete(0,"TRADE"); ObjectDelete(0,"TimeToBarEnd");}

Stesso errore durante la compilazione della funzione OnDeinit definita con parametri errati

Nessuno usa il deinit?

 
maryan.dirtyn:

come questo:

Stesso errore durante la compilazione dellafunzione OnDeinit definita con parametri errati

Nessuno usa deinit?

Ho appena controllato, non ci sono errori, il mio MT5 x64 build 316, devi aver fatto casino da qualche altra parte, probabilmente con le parentesi o dimenticato di mettere un ";" da qualche parte.
 

Il service-desk non funziona.

Dopo aver premuto il pulsante "Save", la barra di stato mostra "Waiting for reply from login.mql5.com" per circa 20 secondi e poi un arancione "An error has occurred".

Ho provato sia Re-Login che Ctrl+F5, ma non aiuta. FireFox 3.6.8


Il problema stesso:

Описание проблемы

Intestazioni errate nel rapporto della cronologia del conto salvato dal terminale:


Risultato

- I più grandi scambi in perdita (% di tutti):

- Media dei trade in perdita (% di tutti ):


Risultato atteso

- I più grandi scambi in perdita:

- Scambi in perdita media:

1...106107108109110111112113114115116117118119120...3184
Nuovo commento