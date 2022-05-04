Errori, bug, domande - pagina 154
Per qualche motivo non riesco a ottenere dati dall'indicatore usando la libreria standard. Ecco lo script:
Ecco il risultato del suo funzionamento:
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prezzo[ 9 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prezzo[ 8 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prezzo[ 7 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prezzo[ 6 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prezzo[ 5 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prezzo[ 4 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prezzo[ 3 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prezzo[ 2 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prezzo[ 1 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prezzo[ 0 ] = 1.797693134862316e+308
A quanto pare viene emesso EMPTY_VALUE invece di valori.
Cosa faccio di sbagliato?
Prova ad aggiungere
price_source.Refresh(-1);
Prima di richiedere i dati.
Grazie, questo è utile. Sarebbe bene riflettere questo nell'aiuto.
void CIndicator::Refresh(int flags)Quindi ho capito che le bandiere sono una maschera binaria di timeframes che vengono aggiornati? Se -1, allora tutti i TF sono aggiornati?
Esattamente. Potete usare le costanti di visibilità degli oggetti.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/visible
Non riesco a capirlo, devo essermelo perso. Questo:
compila normalmente. È normale che sia così?
Quindi capisco che l'ottimizzatore taglia il metodo come non utilizzato prima della compilazione e di conseguenza il messaggio di errore 111 non viene generato.
+Inoltre, i metodi inutilizzati con errori di implementazione sono compilati senza messaggi.
Il mio problema interessa qualcuno?
https://www.mql5.com/ru/forum/2172/page1
C'è anche un problema.
Gli array sono inizializzati solo quando l'indicatore inizia
Questo è correlato a qualche tipo di errore nello zigzag standard:
Sì, i vostri messaggi sono stati visti.
Cercando di farlo di nuovo.
C'è anche un problema.
Gli array sono inizializzati solo quando l'indicatore inizia
Questo è correlato a qualche tipo di errore nello zigzag standard: