alexvd:
Dove esattamente?
 
2 MQ Recentemente ho finalmente avuto un assaggio della libreria standard!!! Soprattutto gli array e le operazioni commerciali.

Grazie mille, molto utile! ))

 
gwend:

Grazie per il suo messaggio.

È vero che la connessione viene prima tentata e l'aiuto scaricato senza usare un proxy. Le impostazioni proxy iniziano ad essere utilizzate solo se la connessione diretta fallisce.

Daremo un'occhiata.

Perché, il firewall cattura il primo tentativo e salta il secondo, per la prima volta. ))
 
EQU:

Oops... qual è il miracolo, hanno vietato il trailing).


Non ha ricevuto una risposta dal server entro un minuto.
 
Cari sviluppatori, spero che vi siate assicurati che i programmi in MQL5 non siano decompilati?
Altrimenti sarebbe un peccato, come in mt4 tutto il codice è sul palmo della mano...
 
mrProF:
Questo è il motivo per cui gli sviluppatori non fanno il debugging integrato delle DLL, come alcune persone hanno chiesto. In modo che il decompilatore non appaia.
 
sergey1294:
A causa di questo, gli sviluppatori non fanno il debugging integrato delle DLL, come alcuni individui hanno richiesto. In modo che il decompilatore non appaia.
In MT4 è apparso senza alcun debug :)
Speriamo che il nostro lavoro sia protetto! :)
 
mrProF:
Come hanno scritto gli sviluppatori, hanno permesso il debugging delle DLL in MT4 e un decompilatore è apparso subito. La protezione del codice è il loro obiettivo principale in MQL5.
sergey1294:
mrProF:
In MT4 c'è un'opzione di debugging del codice in altri software. Per quanto ho capito la nuova versione non supporta questa funzione...
 

Buon pomeriggio!

Come si fa a rendere una variabile dichiarata in un blocco, visibile in altri blocchi?

