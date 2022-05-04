Errori, bug, domande - pagina 152
Dove esattamente?
Grazie mille, molto utile! ))
Grazie per il suo messaggio.
È vero che la connessione viene prima tentata e l'aiuto scaricato senza usare un proxy. Le impostazioni proxy iniziano ad essere utilizzate solo se la connessione diretta fallisce.
Daremo un'occhiata.
Oops... qual è il miracolo, hanno vietato il trailing).
Altrimenti sarebbe un peccato, come in mt4 tutto il codice è sul palmo della mano...
Cari sviluppatori, spero che vi siate assicurati che i programmi in MQL5 non siano decompilati?
Sarebbe un peccato vedere tutto il codice di mt4 come nel palmo della mano...
A causa di questo, gli sviluppatori non fanno il debugging integrato delle DLL, come alcuni individui hanno richiesto. In modo che il decompilatore non appaia.
Speriamo che il nostro lavoro sia protetto! :)
E in MT4, anche senza debug, è apparso :)
Speriamo che il nostro lavoro sia protetto! :)
Come hanno scritto gli sviluppatori, hanno permesso il debugging delle DLL in MT4 e un decompilatore è apparso immediatamente. La protezione del codice è il loro obiettivo principale in MQL5.
È apparso in MT4 senza alcun debug :)
Speriamo che il nostro lavoro sia protetto! :)
Buon pomeriggio!
Come si fa a rendere una variabile dichiarata in un blocco, visibile in altri blocchi?