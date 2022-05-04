Errori, bug, domande - pagina 159

pronych:

Sì, hai ragione, e la differenza di pagamento è solo 200p...

Solo che ora sono tutte entrate, che superano le spese. È anche il momento di sposarsi. Boom di dicembre, congratulazioni, grazie ))))

congratulazioni!!!
 
sergey1294:
congratulazioni!!!
Grazie Sergey. È ancora un po' presto. Faremo sul serio a dicembre. Ma grazie comunque. Inoltre, offtopic.
 

Se fai una marcatura su timeframes più piccoli - inizia a lampeggiare per un po' su timeframes più alti - scompare e riappare come uno spettacolo di luci in una discoteca. Domanda agli sviluppatori, è possibile risolvere questo problema?

 
owl:

Cosa significa questo messaggio nei log di EA?

247398240 byte di memoria persa

Se ho capito bene, si tratta di quanta memoria è fuoriuscita.

Cosa può causare tali perdite?

Questo significa che da qualche parte, gli oggetti delle classi sono creati usando l'operatore new e questi oggetti non sono cancellati(operatore delete) quando l'EA/script/indicator è terminato.
FXTRADECOM:

Se fai una marcatura su timeframes più piccoli - inizia a lampeggiare per un po' su timeframes più alti - scompare e appare di nuovo come una luce-musica in una discoteca. Domanda agli sviluppatori, è possibile risolvere questo problema?

Quale costruzione del terminale? Quale sistema operativo? Quale bit rate?

Scrivete una richiesta a servicedesk con la descrizione dei passi di riproduzione, i codici sorgente (se disponibili), ecc.

Copio il mio indicatore nella versione a 64 bit, lo compilo, provo a installarlo su un grafico - pensa circa 1 secondo, non mostra la finestra di inserimento dei parametri e scrive immediatamente un errore:


 
AlexSTAL:

Copio il mio indicatore nella versione a 64 bit, lo compilo, provo a installarlo su un grafico - pensa circa 1 secondo, non mostra la finestra di inserimento dei parametri e scrive immediatamente un errore:


Puoi scrivere al Service Desk? Ci aiuterebbe a risolvere l'errore.
Rosh:
Puoi scrivere al Service Desk? Ci aiuterebbe a risolvere il bug.

L'ho fatto, grazie.

P.S. Risposta - sarà corretto nella prossima versione, in relazione alla conversione del tipo

 
FXTRADECOM:

Se fai un markup su timeframes più piccoli - inizia a lampeggiare per un po' su timeframes più alti - sparisce e riappare come i fulmini in discoteca. Domanda agli sviluppatori, è possibile risolvere questo problema?

Sul mio XP 32 bit vedo anche questo,

Sembra che quando si visualizza la linea sul grafico, il tempo dovrebbe essere normalizzato alla ripartizione del grafico corrente (solo un suggerimento per gli sviluppatori di MQ).

 

Ecco un glitch notato (sotto la password dell'investitore, build 342):

trailing-bug

Abisso (anche se probabilmente è solo un difetto dell'interfaccia grafica)

