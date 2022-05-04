Errori, bug, domande - pagina 151
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
C'è un'altra sezione del sito per questo.
Senza controllare l'aggiornamento dei dati, che cosa stai parlando di affidabilità? Il vostro codice garantisce che dopo che il tempo di ritardo è trascorso, la chiusura non diventerà un rollover?
Finché la condizione del nuovo tick non è soddisfatta. Conta - nessun codice richiesto. Le vostre fantasie sono negative - significa che tutto si blocca e nessun codice lo salverà... Hai ragione, il retcode non esiste per niente.
Sì, non c'è niente di complicato in questo approccio: aspettiamo la transazione o il rifiuto della richiesta, ci possono essere delle varianti.
Mi interessa un'altra cosa: il server tollererà, diciamo, una dozzina di richieste per uno strumento senza ritardi?
Eseguendo il terminale oggi e.....
1. Scaricato qualcosa per 150 metri.
2. dopo il 1° qualcosa si sta convertendo pesantemente su disco.
3. dopo il 1° e il 2° carico della CPU >80%
4. in attesa di...
??????
...quindi tutto è sospeso e nessun codice può salvarlo... Giusto, perché c'è una ragione per cui esiste il retcode.
- quando la Toolbar è dispiegata:
- quando il pannello è ridotto a icona:
Sembra che l'immagine in basso non abbia tenuto conto dell'esistenza di uno swap nella visualizzazione dei profitti.
Tutto IMHO.
Sviluppatori.
Nell'aiuto MQL, non c'è ENUM_CHART_VOLUME_MODE nella scheda Indice. Aggiungilo...
Accidentalmente ha scoperto un piccolo difetto:
- quando la Toolbar è dispiegata:
- quando il pannello è ridotto a icona:
Sembra che l'immagine in basso non abbia tenuto conto dell'esistenza di uno swap nella visualizzazione dei profitti.
Tutto IMHO.
Grazie per il post.
Sarà risolto nella prossima build.
Ops... qual è il miracolo, il trailing è stato bandito?)Si prega di controllare l'autodimensionamento delle colonne. Dove è vuoto, dove è denso...
Ops... qual è il miracolo, il trailing è stato bandito?)
Grazie - lo controlleremo.
Controlla anche l'autodimensionamento delle colonne... Dove è vuoto, dove è spesso...
Metaeditor e Metatrader 5, nonostante le impostazioni del server proxy (internet satellitare) installato molto tempo fa, l'aiuto viene scaricato via "terrestre".
L'installatore del terminale ha anche scaricato l'aiuto attraverso il "terrestre". L'ho aggirato con FreeCup.
Grazie per il post.
Davvero prima prova a connettersi e scaricare la guida senza usare il proxy. Le impostazioni proxy iniziano ad essere utilizzate solo se la connessione diretta fallisce.
Daremo un'occhiata.