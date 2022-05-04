Errori, bug, domande - pagina 160

Come si scrive un array in un file? Cosa sto facendo di sbagliato?

void OnStart() {
   string Arr[2];
   Arr[0]="test string 1";
   Arr[1]="test string 2";
   int handle=FileOpen("test_file.txt",FILE_BIN|FILE_WRITE);
   FileWriteArray(handle,Arr);
   FileClose(handle);
}

Questo crea un file vuoto.

 

In Google Chrome, i caratteri dei pulsanti sono "volanti" :(. Cosa devo fare?

 
EvgeTrofi:

Come si scrive un array in un file? Cosa sto facendo di sbagliato?

Questo crea un file vuoto.

Leggete il manuale al vostro link:

FileWriteArray

Scrive array di qualsiasi tipo in un file di tipo BIN, eccetto gli array di stringhe (può essere un array di strutture che non contiene stringhe e array dinamici).

 
AlexSTAL:

Leggete il manuale al vostro link:

...
Questo non è il suo link. Il motore del forum stesso si collega a parole e frasi familiari.
 
EvgeTrofi:

In Google Chrome, i caratteri dei pulsanti sono "volanti" :(. Cosa devo fare?

Si prega di specificare la versione esatta di Chrome (dalla finestra sul programma) e il sistema operativo. E anche in quale forma i pulsanti sono così distorti.
 
PVOID:
Укажите пожалуйста точную версию Chrome (из окна о программе) и операционной системы. А также в какой именно форме так исказились кнопки.

 

 Всё восстановилось. Спасибо! Не знаю что было. Версия Хрома 6.0.472.63

AlexSTAL:


 Спасибо! Простите бесталкового. не умею мануал читать :)

 

 

Come scrivere correttamente il percorso predefinito della cartella (ad esempio in uno script)

Lo scrivo così: 

input string Path = "D:\test";

Funziona così:


 
EvgeTrofi:

Come scrivere correttamente il percorso predefinito della cartella (ad esempio in uno script)

Lo scrivo così:

Funziona così:


Leggete finalmente il manuale:

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst

Vedo la seguente immagine. La data della barra sopra il numero 13 mostra 2010.10.12.

Queste sono le informazioni visualizzate correttamente:

Ed ecco la prossima barra con la data precedente:

 
gpwr:

Vedo la seguente immagine. La data della barra sopra il numero 13 mostra 2010.10.12.

Queste sono le informazioni visualizzate correttamente:

Ed ecco la prossima barra con la data precedente:

Qual era l'azione prima?

L'aggiornamento aiuta?

