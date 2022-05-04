Errori, bug, domande - pagina 160
Come si scrive un array in un file? Cosa sto facendo di sbagliato?
Questo crea un file vuoto.
In Google Chrome, i caratteri dei pulsanti sono "volanti" :(. Cosa devo fare?
Leggete il manuale al vostro link:
FileWriteArray
Scrive array di qualsiasi tipo in un file di tipo BIN, eccetto gli array di stringhe (può essere un array di strutture che non contiene stringhe e array dinamici).
In Google Chrome, i caratteri dei pulsanti sono "volanti" :(. Cosa devo fare?
Укажите пожалуйста точную версию Chrome (из окна о программе) и операционной системы. А также в какой именно форме так исказились кнопки.
Всё восстановилось. Спасибо! Не знаю что было. Версия Хрома 6.0.472.63
Спасибо! Простите бесталкового. не умею мануал читать :)
Come scrivere correttamente il percorso predefinito della cartella (ad esempio in uno script)
Lo scrivo così:
Funziona così:
Leggete finalmente il manuale:
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst
Vedo la seguente immagine. La data della barra sopra il numero 13 mostra 2010.10.12.
Queste sono le informazioni visualizzate correttamente:
Ed ecco la prossima barra con la data precedente:
Qual era l'azione prima?
L'aggiornamento aiuta?