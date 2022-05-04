Errori, bug, domande - pagina 117
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
È più conveniente scrivere una funzione che converte un numero in un punto.
Non tutti gli int sono convertiti in enum, si compila, forse senza errori, ma a runtime si blocca. Tutto questo non serve a niente. Questo esempio è stato citato per dimostrare un bug, ma questo bug non esiste!
È chiaro che non tutti gli int, ma nessuno vieta di gestire correttamente questa situazione in una funzione.
Beh, dipende da chi scriverà la funzionalità e come. Naturalmente, è importante come verrà utilizzato in seguito.
Per lavorare con i periodi, avrete bisogno, diciamo, di 4 funzioni: SecondsToPeriod(), PeriodToSeconds(), IntToPeriod() e PeriodToInt().
Penso che queste 4 funzioni siano sufficienti per convertire int in period e viceversa...
Non ci devono essere errori quando si converte un periodo in qualcosa che ha valore int, poiché i periodi sono noti in anticipo, ma se c'è un problema quando si converte un int in un periodo, restituiremo PERIOD_CURRENT.
PS
> Se il parametro è int, dovete fare il cast al tipo giusto.
Questo è esattamente quello che intendevo qui....
Quando iniziate a scrivere una parola riservata e questa appare nel menu contestuale, quando la selezionate (premete inter), si aggiunge a ciò che è già stato scritto. Per esempio str - scelta, ottenere strstring. Se avete scritto strin - scelta, allora rispettivamente strinstring
Quando iniziate a scrivere una parola riservata e questa appare nel menu contestuale, quando la selezionate (premete inter), si aggiunge a ciò che è già stato scritto. Per esempio str - scelta, ottenere strstring. Se avete scritto strin - scelta, allora rispettivamente strinstring
Perché devo premere Invio? Premo la barra spaziatrice e va tutto bene.
Quando iniziate a scrivere una parola riservata e questa appare nel menu contestuale, quando la selezionate (premete inter), si aggiunge a ciò che è già stato scritto. Per esempio str - scelta, ottenere strstring. Se avete scritto strin - una scelta, allora rispettivamente strinstring
Che strano, sto bene.
prima di premere [enter] e dopo
Ho capito bene che la procedura deinit(); negli indicatori non viene ancora avviata quando si cambia il timeframe e si chiude il grafico?
ma l'aiuto dice che
Событие Deinit также генерируется при завершении работы клиентского терминала, при закрытии графика, непосредственно перед сменой финансового инструмента и/или периода графика,
È strano e sto bene
prima di premere [enter] e dopo
è quando si inizia una linea...
Prova a farlo nel mezzo del codice.
Questo se fai prima le linee...
Prova a fare questo nel mezzo del codice (linea)
Sì, vedo, c'è una cosa del genere se si aggiunge alla parola finita un nuovo inizio, poi scivola tale intoppo.
Ma se si aggiunge alla fine, è normale. Probabilmente è un bug, bussare al banco di servizio.
Buon divertimento a tutti.
Chi sa come calcolare correttamente l'ora GMT in base all'ora locale e a quella del server (deve includere l'ora legale/invernale e il fuso orario)?
Ho visto un esempio di calcolo dell'ora legale da qualche parte nel forum MQL4, ma non riesco a trovare... :(