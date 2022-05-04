Errori, bug, domande - pagina 114
Il service-desk non funziona.
Dopo aver premuto il pulsante "Save", la barra di stato mostra "Waiting for reply from login.mql5.com" per circa 20 secondi e poi appare un "An error has occurred" arancione.
Ho provato sia il re-logging che Ctrl+F5, non aiuta. FireFox 3.6.8
Ma ho Opera 10.61. La mia query di ricerca (qui a MQL5, in alto a destra) mostra sempre una risposta - prima 'Aspetta. I risultati della ricerca vengono scaricati", e poi "Si è verificato un errore. Si prega di riprovare più tardi. Non importa cosa cerco, ovunque e in qualsiasi momento.
Non so cosa fare con questa ricerca... Comunque sia... A proposito, una volta non potevo accedere al sito mql4 con la mia password e nickname naturalmente, quasi fritto ricordando e cambiando la password! Ho iniziato a tormentare il supporto tecnico di MQL. Sono bravi, hanno anche risposto e cercato di aiutare. Alla fine il mio amico mi ha suggerito un'idea, a lui piace quest'Opera e la conosce come le sue pantofole - "pulisci i cookie!" Li ho puliti e mi sono subito collegato al sito mql4 usando il mio nickname e la mia password. Tali sono le pantofole del mio amico. E Metaquotes è buono, non ho mai visto un approccio così completo nello sviluppo di una piattaforma di trading. E 'vero che io uso solo due (tranne MT), ma spero davvero che dopo il rilascio di MT5, tutti e tre i miei broker passeranno ad esso. ora non ci sono opzioni di qualità per fare robot di trading sul fondo. MT5 vai avanti, la tua nicchia!
Tutta la storia è caricata nel tester o un piccolo periodo come in MT4?
Si prega di consigliare ai neofiti di MQL5 dove si trova il registro di Expert Advisor?
La semplice funzione Alert emette il risultato sullo schermo, mentre Print con gli stessi argomenti sembra funzionare ma non posso vedere il risultato.
In MQL4 l'output di stampa si trovava nella cartella C:\Program Files (x86)\MetaTrader\experts\logs\, e non lo so in MQL5.
La ricerca attraverso il tutorial, il forum e gli articoli non ha aiutato.
Cercare /MQL5/Logs.
Per scoprire il percorso della cartella dei dati, usate il comando File - Open Data Folder.
Ho cercato in tutte le cartelle relative a MT5 e il risultato è negativo.
C'è il file 20100831.log nella cartella C:\Program Files\MetaTrader 5/logs, ma c'è solo una registrazione del caricamento e scaricamento dell'Expert Advisor:
DK 0 Esperti 15:05:37 esperto Proba1 (EURUSD,M1) caricato con successo
CN 0 Esperti 15:09:47 esperto Proba1 (EURUSD,M1) rimosso
E non c'è alcun risultato del comando Print, mentre Alert visualizza tutto chiaramente, e lo stesso Expert Advisor è primitivo:
void OnTick()
{
MqlTick LastTick;
if(SymbolInfoTick(Symbol(), LastTick))
{
Print(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000));
Alert(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000));
}
else Alert("SymbolInfoTick failed, error ", GetLastError());
}
Renat:
Renat, ho guardato in tutte le cartelle relative a MT5.
Nella cartella C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Logs c'è un file di nome simile 2010831.log, ma è vuoto (la lunghezza è 0).
Renat ha scritto chiaramente come aprire il file di log. Fare clic sulla scheda esperti, quindi fare clic con il tasto destro del mouse sul registro e selezionare open nell'elenco a discesa
o come segue
Questo file può essere temporaneamente vuoto, perché Terminal tiene i log in memoria e li scarica sul disco.
Per resettare forzatamente i log su disco, usate il comando "Open" nella finestra di log richiesta.