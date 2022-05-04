Errori, bug, domande - pagina 110
Pomeriggio.
Quando si compila il MACD Sample.mq5 Expert Advisor dalla cartella Examples, genera il seguente errore
POSITION_TYPE_BUY' - non può convertire enum MACD Sample.mq5 319 50
и
'POSITION_TYPE_SELL' - non può convertire enum MACD Sample.mq5 352 50
Il terminale è stato aggiornato. Si prega di consigliare che cosa è il problema?
Grazie.
Per i codici di errore c'è ErrorDescription.mqh
Proprio quello di cui ho bisogno, grazie.
Mi chiedo perché non venga subito con mt... perché non c'è altro che palle che volano in orbite e altri esempi inutili...
ricevuto nel tester... L'esperto apre un ordine pendente... e poi apre il prossimo... e può aprirlo anche senza soldi... e poi lo cancella un secondo dopo? aggiungere almeno un secondo alla visualizzazione dell'affare o fare una visualizzazione...
La build 316 è uscita ma OrderCalcMargin restituisce ancora zero per gli strumenti #AAin quanto tempo sarà risolto questo problema
Lo sto capendo... sto cercando di scrivere più codice possibile... Non c'è un modo più semplice per ottenere il primo del mese corrente?
Lo sto capendo... sto cercando di scrivere più codice possibile... Non c'è un modo più semplice per ottenere il primo giorno del mese corrente?
Dipende da cosa vuoi ottenere il primo giorno del mese, puoi provare questo
Ancora una volta mi appello alle menti curiose!
Il codice è allegato.
Se capisco la programmazione, dovrebbe essere L1 = L2 = L3 = M1, ma non è così! E voi?
Il mio è così
tutto combaciava.
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !
Tutto corrispondeva.
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !
Grazie. Contatterò gli sviluppatori allora.