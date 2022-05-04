Errori, bug, domande - pagina 110

Nuovo commento
[Eliminato]  

Pomeriggio.

Quando si compila il MACD Sample.mq5 Expert Advisor dalla cartella Examples, genera il seguente errore

POSITION_TYPE_BUY' - non può convertire enum MACD Sample.mq5 319 50

и

'POSITION_TYPE_SELL' - non può convertire enum MACD Sample.mq5 352 50

Il terminale è stato aggiornato. Si prega di consigliare che cosa è il problema?

Grazie.

 
Valmars:
Per i codici di errore c'è ErrorDescription.mqh

Proprio quello di cui ho bisogno, grazie.

Mi chiedo perché non venga subito con mt... perché non c'è altro che palle che volano in orbite e altri esempi inutili...

 
Alex5757000:

Pomeriggio.

Quando si compila il MACD Sample.mq5 Expert Advisor dalla cartella Examples, genera il seguente errore

POSITION_TYPE_BUY' - non può convertire enum MACD Sample.mq5 319 50

и

'POSITION_TYPE_SELL' - non può convertire enum MACD Sample.mq5 352 50

Il terminale è stato aggiornato. Si prega di consigliare che cosa è il problema?

Grazie.

Gli sviluppatori hanno corretto la libreria standard, alcune funzioni sono cambiate, mentre il codice MACD Sample rimane lo stesso. Ecco la versione corretta di MACD Sample.
 

warrant e transazioni


ricevuto nel tester... L'esperto apre un ordine pendente... e poi apre il prossimo... e può aprirlo anche senza soldi... e poi lo cancella un secondo dopo? aggiungere almeno un secondo alla visualizzazione dell'affare o fare una visualizzazione...

 

La build 316 è uscita ma OrderCalcMargin restituisce ancora zero per gli strumenti #AA

PH      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
KQ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AA
MG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GF      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
KR      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 10.34
FK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 10.31
NL      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HE      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RL      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
HQ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AIG
MK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GJ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
ON      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 35.15
HG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 35.12
NP      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HI      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RP      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
FE      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AXP
MO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GN      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
EJ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 40.91
GS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 40.88
ND      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HM      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RD      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
in quanto tempo sarà risolto questo problema
 

Lo sto capendo... sto cercando di scrivere più codice possibile... Non c'è un modo più semplice per ottenere il primo del mese corrente?

Alert(" первоечисло=",ПервоеЧислоМесяца());


datetime ПервоеЧислоМесяца()
   {
   MqlDateTime Первоечисло;
   TimeCurrent(Первоечисло);
   Первоечисло.day=1;
   Первоечисло.hour=0;
   Первоечисло.min=0;
   Первоечисло.sec=0;
   return(StructToTime(Первоечисло));
   }
 
Dmitriy2:

Lo sto capendo... sto cercando di scrivere più codice possibile... Non c'è un modo più semplice per ottenere il primo giorno del mese corrente?

Dipende da cosa vuoi ottenere il primo giorno del mese, puoi provare questo

MqlDateTime str;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
datetime ПервоеЧислоМесяца()
  {
   TimeToStruct(TimeCurrent(),str);
   return(StringToTime((string)str.year+"."+(string)str.mon+"."+"01"+" "+"00:00"));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Ancora una volta mi appello alle menti curiose!

Il codice è allegato.

long A = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN);  // 661701
long B = A;
long C = 661701;

Print(" A=",A,"  B=",B,"  C=",C);

long X =10000;
long Y =10000000000;
long Z =1000000;

long L1 = A*X;
long L2 = B*X;
long L3 = C*X;

long M1 = A*Y/Z;

Print(" L1=",L1,"   L2=",L2,"   L3=",L3,"   M1=",M1);

Se capisco la programmazione, dovrebbe essere L1 = L2 = L3 = M1, ma non è così! E voi?

Il mio è così

2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)       L1=2322042704   L2=2322042704   L3=6617010000   M1=4294965997
2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)       A=661701  B=661701  C=661701
2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)      --- OnInit() --- 1 --- !!!  Старт  подготовки начальных параметров  !!!
File:
servis.mq5  2 kb
 

tutto combaciava.

2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !

 
sergeev:

Tutto corrispondeva.

2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !

Grazie. Contatterò gli sviluppatori allora.

1...103104105106107108109110111112113114115116117...3184
Nuovo commento