Come posso accedere al server da dietro un proxy aziendale? - pagina 6

Nuovo commento
 
IgorM:

Questo bug è dalla mia parte o è apparso dopo la nuova build?

Lo sto già risolvendo.
 

ripubblicato su richiesta del forum mql4.com

MT4 e MT5 non si installano affatto su Win7https://www.mql5.com/ru/forum/142529

vertualfx:

L'installazione arriva solo al punto di selezionare il miglior punto di accesso. Qui è dove si ferma. Non ha alcun senso. Le vecchie versioni funzionavano molto meglio.

Cambia tutto di nuovo.

vertualfx:
Grazie per la risposta. Sì, ho la stessa storia descritta nel link. Aspetterò che venga trovata una soluzione. Per favore, fatemi sapere.
МТ4 и МТ5 не инсталируются на Win7 вообще - MQL4 форум
  • www.mql5.com
МТ4 и МТ5 не инсталируются на Win7 вообще - MQL4 форум
 

Ho provato a installare di nuovo MT5 usando l'installatore web, ora si ferma a metà del processo di download:

Forse è la mia parte del problema - controllerò più tardi, ma è molto scomodo che quando si preme il pulsante "Annulla", è disponibile solo l'uscita,
rendere disponibile il pulsante indietro - noioso reinserire password e proxy

______________________

Urrà, ha funzionato! (c) build 742 tutto ok, funziona sia il web installer che il terminale da proxy


MetaQuotes miglior supporto utente, grazie!!!

 
IgorM:

Urrà, ha funzionato! (c) build 742 tutto ok, funziona sia web-installer che terminale da proxy


Ciao a tutti!

Non riesco ancora a farlo funzionare. Ho appena scaricato l'ultima versione del terminale dal sito MT5, avendo precedentemente cancellato tutte le vecchie copie. Durante l'installazione ho specificato proxy:80 senza nome utente e password e tutto passa, ma quando provo a connettermi al server di trading il proxy non riesce nemmeno a fare il test. Cioè faccio clic su proxy -> Test e non succede nulla (nessun risultato) - solo sento il suono fatto da Windows 7 quando si prova a cliccare prima di riempire completamente il modulo. Stessa canzone se specifico il mio nome utente e la password aziendale nelle impostazioni del proxy.

Aiutatemi a capire questo, per favore!

Sto allegando degli screenshot. Ecco la configurazione del terminale da sotto proxy:



Ecco un tentativo di testare il proxy (il pulsante Test NON è premuto):



Ed ecco le stesse impostazioni in MT4 - tutto funziona bene:


Spero nel vostro aiuto!

Saluti,

Programmatore

 

Ho chiesto a un amico di aprire un conto demo per me su Alpari, ho inserito le impostazioni del loro server e il login e la password, tutto uguale!

Qualcuno può dirmi perché il pulsante "Test" nelle impostazioni del proxy non funziona per me?

 
Programmer:


Spero di avere tue notizie!

Saluti,

Programmatore

Prova a specificare un IP invece di un nome.
 
alexvd:
Prova a usare l'IP invece del nome.


Saluti!

Grazie per la risposta rapida. Ho provato - non funziona. Il pulsante di prova ancora non scatta, si sente solo il suono "ding" del windsup.

Ecco un'immagine della pelle:

ъ



Cos'altro potrebbe essere il problema!

Con rispetto,

Programmatore

 
Programmer:


Saluti!

Grazie per la risposta rapida. Ho provato - non funziona. Il pulsante di prova continua a non fare clic, si sente solo un suono "ding" di Windows.

Ecco un'immagine della pelle:

ъ



Cos'altro potrebbe essere il problema!

Saluti,

Programmatore


Le tue impostazioni IP:Port sono corrette? Hai il proxy sulla porta 80 (come negli screenshot precedenti) o sulla 443?

Cominciamo dall'inizio.

Che tipo di sistema operativo? UAC è abilitato? Quali sono le impostazioni del tuo firewall, hai provato a disattivarlo? C'è un software antivirus, hai provato a disabilitarlo? Esiste un filtraggio del traffico IP?

 

Ecco le impostazioni quando si carica il terimanale da installare:



Come potete vedere, tutto funziona:


 

Ed ecco le stesse impostazioni quando si imposta un proxy.

Il pulsante "Test" NON è premuto - cioè non sono le impostazioni del proxy/firewall/indirizzo IP - è solo che il pulsante non è premuto.

(vedere il mio prossimo post per maggiori dettagli)



1234567
Nuovo commento