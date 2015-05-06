Come posso accedere al server da dietro un proxy aziendale? - pagina 6
Questo bug è dalla mia parte o è apparso dopo la nuova build?
ripubblicato su richiesta del forum mql4.com
MT4 e MT5 non si installano affatto su Win7https://www.mql5.com/ru/forum/142529
L'installazione arriva solo al punto di selezionare il miglior punto di accesso. Qui è dove si ferma. Non ha alcun senso. Le vecchie versioni funzionavano molto meglio.
Cambia tutto di nuovo.
Grazie per la risposta. Sì, ho la stessa storia descritta nel link. Aspetterò che venga trovata una soluzione. Per favore, fatemi sapere.
Ho provato a installare di nuovo MT5 usando l'installatore web, ora si ferma a metà del processo di download:
Forse è la mia parte del problema - controllerò più tardi, ma è molto scomodo che quando si preme il pulsante "Annulla", è disponibile solo l'uscita,
rendere disponibile il pulsante indietro - noioso reinserire password e proxy
______________________
Urrà, ha funzionato! (c) build 742 tutto ok, funziona sia il web installer che il terminale da proxy
MetaQuotes miglior supporto utente, grazie!!!
Ciao a tutti!
Non riesco ancora a farlo funzionare. Ho appena scaricato l'ultima versione del terminale dal sito MT5, avendo precedentemente cancellato tutte le vecchie copie. Durante l'installazione ho specificato proxy:80 senza nome utente e password e tutto passa, ma quando provo a connettermi al server di trading il proxy non riesce nemmeno a fare il test. Cioè faccio clic su proxy -> Test e non succede nulla (nessun risultato) - solo sento il suono fatto da Windows 7 quando si prova a cliccare prima di riempire completamente il modulo. Stessa canzone se specifico il mio nome utente e la password aziendale nelle impostazioni del proxy.
Aiutatemi a capire questo, per favore!
Sto allegando degli screenshot. Ecco la configurazione del terminale da sotto proxy:
Ecco un tentativo di testare il proxy (il pulsante Test NON è premuto):
Ed ecco le stesse impostazioni in MT4 - tutto funziona bene:
Spero nel vostro aiuto!
Saluti,
Programmatore
Ho chiesto a un amico di aprire un conto demo per me su Alpari, ho inserito le impostazioni del loro server e il login e la password, tutto uguale!
Qualcuno può dirmi perché il pulsante "Test" nelle impostazioni del proxy non funziona per me?
Spero di avere tue notizie!
Saluti,
Programmatore
Prova a usare l'IP invece del nome.
Saluti!
Saluti!
Grazie per la risposta rapida. Ho provato - non funziona. Il pulsante di prova continua a non fare clic, si sente solo un suono "ding" di Windows.
Ecco un'immagine della pelle:
ъ
Cos'altro potrebbe essere il problema!
Saluti,
Programmatore
Le tue impostazioni IP:Port sono corrette? Hai il proxy sulla porta 80 (come negli screenshot precedenti) o sulla 443?
Cominciamo dall'inizio.
Che tipo di sistema operativo? UAC è abilitato? Quali sono le impostazioni del tuo firewall, hai provato a disattivarlo? C'è un software antivirus, hai provato a disabilitarlo? Esiste un filtraggio del traffico IP?
Ecco le impostazioni quando si carica il terimanale da installare:
Come potete vedere, tutto funziona:
Ed ecco le stesse impostazioni quando si imposta un proxy.
Il pulsante "Test" NON è premuto - cioè non sono le impostazioni del proxy/firewall/indirizzo IP - è solo che il pulsante non è premuto.
(vedere il mio prossimo post per maggiori dettagli)