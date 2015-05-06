Come posso accedere al server da dietro un proxy aziendale? - pagina 5

Hai impostato correttamente il proxy nelle impostazioni del terminale?
 
Renat: Hai impostato correttamente il proxy nelle impostazioni del terminale?
Lo stesso di MT4, ma ripeto - MT4 funziona senza problemi, e MT5 non passa nemmeno il test del proxy, tra l'altro - il web installer ha scaricato e installato il terminale senza problemi
 
Portate i registri del terminale, per favore.

Se il problema non può essere risolto qui, contatta il Service Desk e ce ne occuperemo.
Renat:
Portate i registri del terminale, per favore.

Se il problema non può essere risolto qui, contatta il Service Desk e ce ne occuperemo.
OK, cercherò di postare i log nel prossimo futuro
 
ha scritto a servicedesk: #504573 | 2012.09.24 10:43
due mesi dopo aver contattato servicedesk, apparentemente non all'altezza delle "deleghe aziendali"...
Controllato la build 730 da "proxy aziendale" - tutto funziona!

grazie mille!!!

Ma il web installer https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe ha smesso di funzionare sotto proxy, prima funzionava, ora è così:

 
Cosa dice l'installatore web? Mostra una finestra per riempire le impostazioni del proxy?
 
Renat: Cosa dice l'installatore web? Mostra una finestra per riempire le impostazioni del proxy?

tutto è lo stesso di prima, ma il processo di avvio non parte - l'installer non dice nulla, "solo un cerchio che gira", provato diverse volte

Ecco alcuni screenshot.

File:
proxy.zip  204 kb
 
IgorM: Il web installer https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe ha smesso di funzionare sotto un proxy, prima funzionava

Questo bug è da parte mia o è apparso dopo la nuova build?

