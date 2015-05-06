Come posso accedere al server da dietro un proxy aziendale? - pagina 5
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Se il problema non può essere risolto qui, contatta il Service Desk e ce ne occuperemo.
Portate i registri del terminale, per favore.
Se il problema non può essere risolto qui, contatta il Service Desk e ce ne occuperemo.
Controllato la build 730 da "proxy aziendale" - tutto funziona!
grazie mille!!!
Ma il web installer https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe ha smesso di funzionare sotto proxy, prima funzionava, ora è così:
tutto è lo stesso di prima, ma il processo di avvio non parte - l'installer non dice nulla, "solo un cerchio che gira", provato diverse volte
Ecco alcuni screenshot.
Questo bug è da parte mia o è apparso dopo la nuova build?