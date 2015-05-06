Come posso accedere al server da dietro un proxy aziendale? - pagina 3

Nuovo commento
 

Stesso problema. Il 4 funziona bene.

Funziona bene su MT4

Su MT5 - problemi:

A proposito, quando c'erano alcune delle prime build, tutto funzionava bene (quando l'installazione poteva essere scaricata nella sua interezza (~7Mb sembra), quando appariva il web loader c'erano problemi....

Qualche consiglio su cosa fare?

 
vpost:

Stesso problema.

A proposito, quando c'erano alcune delle prime build, tutto funzionava bene (quando l'installazione poteva essere scaricata per intero (~7Mb sembra), quando appariva il web loader c'erano problemi....

Qualche consiglio su cosa fare?

Scusate la confusione....(mt5setup.exe - 15.33Mb - dal 13.10.2009) - assolutamente la stessa storia, cioè sto cercando di installarlo ora.... chiede il proxy.... poi - "Proxy test failed"

 
ho aperto un account in un altro terminale P5 normalmente funzionante, ma quando ho cercato di accedere a questo account esistente (da un proxy) con un server esplicito con porta 443 mt5backup.metaquotes.net:443 anche il login è fallito :(
 

leggere...

Alexander  2010.06.28 19:01
 MetaTrader 5 Client Terminal build 290
  1. Terminale: Corretta l'autenticazione NTLM quando si lavora attraverso un server proxy.

Sono contento, l'ho provato e non ha funzionato :(

Durante il download del programma di installazione, è stato chiesto il proxy, impostare i parametri - il test ha avuto successo, il programma di installazione è stato scaricato e installato.

Dopo l'installazione le impostazioni del proxy inserite durante l'installazione non sono state salvate (non sono state trasmesse al terminale?) - ho dovuto reinserire le impostazioni.
Il test del proxy nel terminale non ha funzionato in nessuna variante, anche specificando un server con porta 443 aperta

Anche con la porta 443 il server non viene pingato

 
ForexTools:

leggere...

mi sono eccitato, l'ho provato e non ha funzionato :(

Quando è stato chiesto il proxy dell'installatore, ho impostato i parametri - il test ha avuto successo, l'installatore è stato scaricato e installato.

Dopo l'installazione i parametri proxy inseriti durante l'installazione non sono stati salvati (non sono stati trasmessi al terminale?) - ho dovuto inserirli di nuovo.
Il test del proxy nel terminale non è stato superato in nessuna variante anche specificando un server con porta 443 aperta


1. Dopo aver installato Terminal, si è aggiornato senza proxy alla build 290? Il programma di installazione sta attualmente scaricando e distribuendo la build 286, non la 290.

2. Se cliccate oltre e aspettate, l'account non si apre nemmeno (questo se avete la build 290)?

3. Avete il terminale MetaTrader 4 a portata di mano? Il proxy funziona bene in esso?

Grazie!

 
gwend:

1. Dopo aver installato il terminale, si è aggiornato senza proxy per costruire 290? Il programma di installazione sta attualmente scaricando e distribuendo la build 286, non la 290.

286 è installato.

ma questo è molto triste - dice che si può scaricare la build 290 e installare la 286 ;)

[Eliminato]  
ForexTools:

286 è installato.

ma è un po' triste - dice che puoi scaricare la build 290 e installa la 286 ;)

Strano, il mio aggiornamento da 286 a 290 è andato bene (anche se su terminale nativo), per tutti gli altri DC ho cambiato EXE e DLL manualmente...
[Eliminato]  

vpost:

Su MT5 - problemi:

A proposito, quando c'erano alcune delle prime build, tutto funzionava bene (quando l'installazione poteva essere scaricata nella sua interezza (~7Mb sembra), quando appariva il web loader c'erano problemi....

Qualche consiglio su cosa fare?


appena provato su 290, (server nativo), il protocollo http è corretto. Tutto sembra essere a posto...


Ha fatto quanto segue:

1. Lista proxy aperta - Fresh Proxy List.

2. Copiato lì primo indirizzo disponibile - 74.213.166.67:80 (come dovrebbe essere anonimo server canadese situato a Toronto).

3. Inserito nel dialogo di impostazione e test del proxy nel terminale.

4. Specifica che il protocollo sarà HTTP.

5. Inseriti login e password dal soffitto

6. Ha fatto il test.


Il test è stato superato (il terminale dice che ha superato con successo il test dei proxy)

Buon test per il proxy in MT5

PS

Se rimuovo il login e passo, allora il test fallirà comunque...

Varianti di socket (SOCKS4/SOCKS5) non provate, ma immagino che dovrebbero funzionare anche loro se il server è corretto e username e pass sono compilati...


Buona fortuna...

[Eliminato]  

Provato altri proxy dalla lista, già con dati di autorizzazione reali.

Funziona solo una volta, non so cosa c'entri...

 
gwend:

3. Avete un terminale MetaTrader 4 a portata di mano? Il proxy funziona bene in esso?

Scusa, ho dimenticato di rispondere.

Quaternary funziona come dovrebbe - nessun problema con i proxy o gli aggiornamenti (ho già scritto che il problema è molto probabilmente nel passaggio dalla porta aperta 443 in Quaternary alla chiusa 1950 in Quaternary).

1234567
Nuovo commento