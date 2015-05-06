Come posso accedere al server da dietro un proxy aziendale? - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Stesso problema. Il 4 funziona bene.
Su MT5 - problemi:
A proposito, quando c'erano alcune delle prime build, tutto funzionava bene (quando l'installazione poteva essere scaricata nella sua interezza (~7Mb sembra), quando appariva il web loader c'erano problemi....
Qualche consiglio su cosa fare?
Stesso problema.
A proposito, quando c'erano alcune delle prime build, tutto funzionava bene (quando l'installazione poteva essere scaricata per intero (~7Mb sembra), quando appariva il web loader c'erano problemi....
Qualche consiglio su cosa fare?
Scusate la confusione....(mt5setup.exe - 15.33Mb - dal 13.10.2009) - assolutamente la stessa storia, cioè sto cercando di installarlo ora.... chiede il proxy.... poi - "Proxy test failed"
leggere...
MetaTrader 5 Client Terminal build 290
Sono contento, l'ho provato e non ha funzionato :(
Durante il download del programma di installazione, è stato chiesto il proxy, impostare i parametri - il test ha avuto successo, il programma di installazione è stato scaricato e installato.
Dopo l'installazione le impostazioni del proxy inserite durante l'installazione non sono state salvate (non sono state trasmesse al terminale?) - ho dovuto reinserire le impostazioni.
Il test del proxy nel terminale non ha funzionato in nessuna variante, anche specificando un server con porta 443 aperta
leggere...
mi sono eccitato, l'ho provato e non ha funzionato :(
Quando è stato chiesto il proxy dell'installatore, ho impostato i parametri - il test ha avuto successo, l'installatore è stato scaricato e installato.
Dopo l'installazione i parametri proxy inseriti durante l'installazione non sono stati salvati (non sono stati trasmessi al terminale?) - ho dovuto inserirli di nuovo.
Il test del proxy nel terminale non è stato superato in nessuna variante anche specificando un server con porta 443 aperta
1. Dopo aver installato Terminal, si è aggiornato senza proxy alla build 290? Il programma di installazione sta attualmente scaricando e distribuendo la build 286, non la 290.
2. Se cliccate oltre e aspettate, l'account non si apre nemmeno (questo se avete la build 290)?
3. Avete il terminale MetaTrader 4 a portata di mano? Il proxy funziona bene in esso?
Grazie!
1. Dopo aver installato il terminale, si è aggiornato senza proxy per costruire 290? Il programma di installazione sta attualmente scaricando e distribuendo la build 286, non la 290.
286 è installato.
ma questo è molto triste - dice che si può scaricare la build 290 e installare la 286 ;)
286 è installato.
ma è un po' triste - dice che puoi scaricare la build 290 e installa la 286 ;)
vpost:
Su MT5 - problemi:
A proposito, quando c'erano alcune delle prime build, tutto funzionava bene (quando l'installazione poteva essere scaricata nella sua interezza (~7Mb sembra), quando appariva il web loader c'erano problemi....
Qualche consiglio su cosa fare?
appena provato su 290, (server nativo), il protocollo http è corretto. Tutto sembra essere a posto...
Ha fatto quanto segue:
1. Lista proxy aperta - Fresh Proxy List.
2. Copiato lì primo indirizzo disponibile - 74.213.166.67:80 (come dovrebbe essere anonimo server canadese situato a Toronto).
3. Inserito nel dialogo di impostazione e test del proxy nel terminale.
4. Specifica che il protocollo sarà HTTP.
5. Inseriti login e password dal soffitto
6. Ha fatto il test.
Il test è stato superato (il terminale dice che ha superato con successo il test dei proxy)
PS
Se rimuovo il login e passo, allora il test fallirà comunque...
Varianti di socket (SOCKS4/SOCKS5) non provate, ma immagino che dovrebbero funzionare anche loro se il server è corretto e username e pass sono compilati...
Buona fortuna...
Provato altri proxy dalla lista, già con dati di autorizzazione reali.
Funziona solo una volta, non so cosa c'entri...
3. Avete un terminale MetaTrader 4 a portata di mano? Il proxy funziona bene in esso?
Scusa, ho dimenticato di rispondere.
Quaternary funziona come dovrebbe - nessun problema con i proxy o gli aggiornamenti (ho già scritto che il problema è molto probabilmente nel passaggio dalla porta aperta 443 in Quaternary alla chiusa 1950 in Quaternary).